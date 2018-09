Welt-Alzheimertag am 21. September

Demenz-Service NÖ wird sehr gut angenommen

St. Pölten (OTS/NLK) - Am heutigen Welt-Alzheimertag kann das Demenz-Service NÖ eine sehr gute Bilanz ziehen. Seit dem Start des Pilotprojektes in der Region NÖ Mitte im Jänner 2018 wurden rund 290 Gespräche an der NÖ Demenz-Hotline und rund 160 persönliche Beratungen direkt bei den Betroffenen und Angehörigen zu Hause oder bei den Info-Points Demenz in den Service-Centern der NÖGKK Klosterneuburg, Krems, Lilienfeld, St. Pölten und Tulln durchgeführt.

„Die erfreuliche Bilanz zeigt, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher das Service ausgezeichnet annehmen. Die Expertinnen und Experten beim Demenz-Service NÖ stehen mit Rat und fachkundiger Beratung am Telefon und persönlich bereit. Die positiven Rückmeldungen seitens der Familien bestärken uns, das Service auf ganz Niederösterreich auszuweiten“, erklärt NÖGUS-Vorsitzender Landesrat Martin Eichtinger.

„Die niederschwellige und wohnortnahe Anlaufstelle in den NÖGKK-Service-Centern – ergänzt durch eine kostenlose Hotline – hat sich als passendes Angebot für diesen sensiblen Krankheitsbereich erwiesen. Unser Anliegen war es, dieses Thema aus dem Tabu-Eck zu holen, damit Betroffene und Angehörige frühzeitig und professionell Hilfe bekommen“, betont Gerhard Hutter, Obmann der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK).

Die kostenlose NÖ Demenz-Hotline 0800 700 300 (Mo. bis Fr. 8:00 bis 16:00 Uhr) informiert niederösterreichweit über Anlaufstellen zu Diagnose, Behandlung, Unterstützungs- sowie Entlastungsangeboten und vermittelt an Demenz-Experten.

Zudem bietet das Demenz-Service NÖ im Rahmen eines Pilotprojektes in der Region NÖ Mitte kostenlose persönliche Einzelberatungen in den Bezirken Krems, Lilienfeld, St. Pölten und Tulln. Über die NÖ Demenz-Hotline können Betroffene und Angehörige einen Termin bei sich zu Hause vereinbaren. Ebenso können die Sprechstunden in den Service-Centern der NÖGKK Klosterneuburg, Krems, Lilienfeld, St. Pölten und Tulln für eine persönliche Beratung genutzt werden. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die Beratung übernehmen Demenz-Expertinnen und -Experten mit einschlägiger Ausbildung und langjähriger Erfahrung in der Betreuung von Menschen mit Demenz. Informationsveranstaltungen zum Thema Demenz runden das Angebot ab.

Weitere Informationen: www.demenzservicenoe.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse