Liesing: Astronomie-Mittag „Herbstanfang“ am 23.9.

Wien (OTS/RK) - Gerne geben die ehrenamtlich aktiven Himmelskunde-Fachleute aus dem „Astronomischen Büro Wien“ ihr großes Wissen über Vorgänge am Firmament an interessierte Laien jeden Alters weiter. Am Sonntag, 23. September, organisieren diese Experten erneut einen Info-Mittag im „Freiluft-Planetarium Sterngarten Georgenberg“ (23., Georgsgasse, Rysergasse). Beginn der bildenden Veranstaltung ist um 12.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden lehnen die Astronomen nicht ab. Die Zusammenkunft hat den Titel „Zum Herbstanfang“.

Das Publikum hört dabei viele interessante Dinge rund um den astronomischen Herbstbeginn. Von Erläuterungen zu den Tages- und Jahreszeiten bis zur Betrachtung des „Mittagsdurchganges“ der Sonne (bei Schönwetter) sowie einer Demonstration mit der „Tierkreis-Scheibe“ erstreckt sich das Programm. Auskunft und Anmeldung: Telefon 889 35 41 („Astronomisches Büro Wien“) bzw. E-Mail astbuero @ astronomisches-buero-wien.or.at.

Allgemeine Informationen:

Freiluft-Planetarium Sterngarten Georgenberg

(Astronomisches Büro Wien):

www.astronomisches-buero-wien.or.at

Veranstaltungen im 23. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/liesing/

