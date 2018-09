Einladung zur Pressekonferenz am 65. Österreichischen Gemeindetag in Dornbirn

Gemeindebund: Daseinsvorsorge und Infrastruktur? Entscheidende Zukunftsfragen für Österreichs Kommunen

Wien/Dornbirn (OTS) - Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sehr herzlich zur Pressekonferenz anlässlich des 65. Österreichischen Gemeindetages ein. Mehr als 1.600 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter nehmen am Gemeindetag teil, der heuer am 27. und 28. September in Dornbirn (Vorarlberg) stattfindet.

Im Rahmen einer Pressekonferenz vor Eröffnung des Gemeindetages berichten Spitzenvertreter und Experten des Gemeindebundes über die wichtigsten Themen, die Österreichs Gemeinden beschäftigen. Im Fokus stehen dabei das Thema digitale Infrastruktur und die Frage der Daseinsvorsorge. Eine Umfrage unter Österreichs Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zu Glasfaser und Digitalisierung bringt interessante Antworten.

Termin: DONNERSTAG, 27. September um 9.00 Uhr

Ort: Messezentrum Dornbirn (Foyer West), Messeplatz 1, 68854 Dornbirn



Teilnehmer:

Bgm. Mag. Alfred RIEDL (Präsident des Österreichischen Gemeindebundes)

Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter PARYCEK, MAS, MSc (Universitätsprofessor für E-Governance an der Donau-Universität Krems)

Bgm. Harald KÖHLMEIER (Präsident des Vorarlberger Gemeindeverbandes)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Gemeindebund



Andreas Steiner, BA MA (Pressesprecher)

Tel.: (01) 512 14 80-18

Mobil: 0664/823 84 76

andreas.steiner @ gemeindebund.gv.at

www.gemeindebund.at