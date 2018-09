CEWE lädt zur Pressekonferenz auf der photokina ein

Oldenburg (ots) -

Am Eröffnungstag der photokina möchten wir Sie gerne zu unserer

Pressekonferenz einladen.

Wann: 26. September 2018 um 11:00 Uhr

Wo: CEWE Messestand Halle 4.2, Stand 20

Bitte melden Sie sich unter presse @ cewe.de an.

CEWE auf der photokina: Marktführer zeigt Fotoprodukt-Innovationen und wagt den Blick in die Zukunft

+++ Präsentation von Messe-Neuheiten und "smart solutions"

+++ Heidi und Hans-Jürgen Koch mit zwei Vorträgen am CEWE-Stand

+++ Anwender-Vorträge zur Bestellsoftware und Produkten

+++ Hackathon für neue mobile Foto-Anwendungen

+++ Zwei Ausstellungen zum CEWE Photo Award

Vom 26.-29.9. präsentiert sich die photokina in Köln als Leitmesse der Fotobranche. CEWE ist als Marktführer im Fotofinishing erneut einer der größten Aussteller und mit einem Stand in Halle 4.2 präsent, an dem zahlreiche Neuheiten und Innovationen gezeigt werden.

Alle CEWE-Produkte zum Anfassen

Auf über 1.300 qm präsentiert CEWE die ganze Welt der Fotoprodukte - allem voran das CEWE FOTOBUCH mit sämtlichen verfügbaren Formaten, Papiersorten und Veredelungen. Gezeigt werden auch die CEWE KALENDER, CEWE WANDBILDER, CEWE CARDS sowie Fotogeschenke, Handyhüllen und Adventskalender. Dazu kommen die CEWE Fotostationen mit den beliebten CEWE SOFORTFOTOS.

Präsentation der Messe-Neuheiten und "smart solutions"

Sowohl an den Präsentationstischen als auch auf der Bühne präsentiert CEWE alle Produktneuheiten, die für die Kunden sofort bestellbar sein werden. Ein echtes Highlight wird eine Innovation im Bereich CEWE WANDBILDER, die mit ganz neuen Formen in jedem Raum ganz besondere Akzente setzt. Darüber hinaus steht in diesem Jahr mit dem Thema "smart solutions" aber auch die Zukunft im Fokus: CEWE zeigt mit mehreren innovativen Konzeptideen, wie die Nutzung von neuen Technologien künftig das Thema intelligente Fotoorganisation sowie die Erstellung von Fotoprodukten beflügeln kann. Zu diesen Produkt-Studien gibt es regelmäßig Präsentationen auf der CEWE-Bühne.

Anwender-Vorträge zur Bestellsoftware und den Produkten

Die photokina ist auch die Messe der Anwender: Besonders beliebt sind traditionell die Vorträge und Workshops zur Bestellsoftware von CEWE und zur Erstellung eines CEWE FOTOBUCH. Die von Youtube und der CEWE-Webseite bekannten Moderatoren Andreas Scholz und Thorsten Schütte führen live durch die Software und geben wertvolle Tipps und Tricks zu den verschiedenen Produkten.

Täglich Vorträge von renommierten Fotografen

Ein Highlight sind die täglichen Vorträge von bekannten Fotografen auf der CEWE-Bühne. Jeweils von 12-13 Uhr und von 15-16 Uhr gehört die Bühne denen, die uns mit ihren Fotos regelmäßig faszinieren. Am Donnerstag gibt es noch zwei zusätzliche Termine. Besonders im Fokus steht in diesem Jahr das Fotografen-Ehepaar Heidi und Hans-Jürgen Koch, die zu den "Stars by photokina" gehören und jüngst mit einer großen Fotostrecke im 'stern' vertreten waren. Das vollständige

Programm:

- Mittwoch, 26.09.18, Hermann Hirsch, 12.00 - 13.00 Uhr & 15.00 -

16.00 Uhr, Thema: Landschaft und Natur, Website:

www.hermannhirsch.com

- Donnerstag, 27.09.18, Klaus Wohlmann, 12.00 - 13.00 Uhr & 15.00

- 16.00 Uhr, Thema: Reise und Street, www.klauswohlmann.com

- Donnerstag, 27.09.18, Hauke Dressler, 13:30 - 14:00 Uhr & 16:30

- 17.00 Uhr, Thema: Urlaubsfotografie, www.haukedressler.com/

- Freitag, 28.09.18, Heidi und Hans-Jürgen Koch, 12.00 - 13.00 Uhr

& 15.00 - 16.00 Uhr, Thema: Tiere, www.lifeformphotography.com

- Samstag, 29.09.18, Jürgen Müller, 12.00 - 13.00 Uhr & 15.00 -

16.00 Uhr´, Thema: Smartphone, www.studio-mueller.com

Hackathon für neue mobile Foto-Anwendungen

Mit dem IMAGING LAB in Halle 5.1 wird auf der photokina ein ideales Umfeld für die Präsentation neuer Konzepte und Geschäftsideen geschaffen. CEWE veranstaltet am Freitag, 28.9. von 10-18 Uhr im Raum B-050 einen Hackathon, bei dem interessierte Entwickler der Frage nachgehen: Welche neuen Fotoanwendungen auf dem Smartphone könnten für noch mehr Spaß am Umgang mit den fotografierten und gespeicherten Bildern sorgen?

Ausstellungen zum CEWE Photo Award

Noch bis Mai 2019 läuft wieder der weltweite CEWE Photo Award, der 2017 zum größten offenen Fotowettbewerb der Welt wurde. Eine Auswahl von Siegerfotos präsentiert CEWE direkt am eigenen Messestand. Mitten auf der großen Piazza der photokina werden zusätzlich exklusiv erste Einreichungen aus dem aktuellen CEWE Photo Award gezeigt. Einreichungen sind über contest.cewe.de/cewephotoaward möglich.

Talkrunden mit CEWE-Beteiligung ("PIV Future Panel") - Mittwoch,

26.9., 15:00 Uhr: "Innovationsprozesse in der Imaging-Industrie -

Erfolgsfaktoren und Hindernisse" mit Thomas Mehls, CEWE Vorstand

Marketing und Neue Geschäftsfelder - Donnerstag, 27.9., 13:00 Uhr:

"Zukunft Imaging - Wie die Bilder denken lernen" mit Dr. Reiner

Fageth, CEWE Vorstand Forschung und Entwicklung

#CEWEphoto

Während der Messe berichtet das social media-Team von CEWE laufend über die Neuigkeiten und Events. Folgen Sie uns bei Instagram (cewe_fotowelt_de) und Facebook (@cewe.fotobuch) Ausgewählte Vorträge werden auch über Facebook live übertragen:

- Mittwoch, 26.09., 15 Uhr Hermann Hirsch, Naturfotografie, mit

anschließendem Q&A:

https://www.facebook.com/events/1268347133307257/

- Donnerstag, 27.09., 15 Uhr Klaus Wohlmann, Travel & urban

photography, mit anschließendem Chat und Q&A:

https://www.facebook.com/events/175152816628679/

- Donnerstag, 27.09., 16.30 Uhr Hauke Dressler, Reisefotografie,

mit anschließendem Q&A:

https://www.facebook.com/events/676742836018083/

- Samstag, 29.09., 12 Uhr Jürgen Müller, Smartphone-Fotografie,

mit anschließendem Q&A:

https://www.facebook.com/events/629167044151313/

Alle Veranstaltungen auf einen Blick: https://www.facebook.com/pg/cewe.fotobuch/events/?ref=page_internal

Weitere Informationen über CEWE auf der photokina finden Sie unter www.cewe.de/cewe-erleben.html

Alle Presseinformationen zur photokina und darüber hinaus finden Sie ab 26.9. unter company.cewe.de/de/presse/pressemitteilungen.html

Über CEWE: Der innovative Foto- und Online-Druckservice ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.600 Mitarbeitern in 25 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2017 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel aus und erzielte damit einen Konzernumsatz von 599,4 Mio. Euro. Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE legt großen Wert auf eine nachhaltig ausgerichtete Unternehmensführung in allen Bereichen und gehört insbesondere auch beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle Markenprodukte der CEWE FOTOWELT werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Laserline, SAXOPRINT und viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX.

Rückfragen & Kontakt:

CEWE Stiftung & Co. KGaA



Christian Stamerjohanns

Leiter Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 441 404-5301

Fax: +49 441 404-113

E-Mail: presse @ cewe.de

Internet: www.cewe.de