Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wien (OTS) - Datum: 20.09.2018

Uhrzeit: 17:45 Uhr

Adresse: 19., Döblinger Hauptstraße

Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad entlang der Döblinger Hauptstraße und wollte die Kreuzung mit der Glatzgasse in Richtung Billrotstraße überqueren. Laut Angaben des 55-Jährigen musste er sein Motorrad aufgrund eines Fußgängers, der bei Rotlicht über die Fahrbahn gegangen sein soll, stark abbremsen. Dabei kam er ins Schleudern und in weiterer Folge zu Sturz. Der 55-Jährige wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und schwer verletzt in ein Spital gebracht. Der unbekannte Fußgänger entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Fußgänger wurde wie folgt beschrieben:

„1,60 cm bis 1,70 cm groß, dunkler Typ mit Bart, korpulent“.

Personen die Zeugen des Unfalls waren oder Hinweise zu dem Fußgänger geben können, werden gebeten sich in einer Polizeidienststelle zu melden.

