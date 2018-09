Festnahme nach Einbruchsdiebstahl

Wien (OTS) - Datum: 23.03.2016

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Adresse: 01., Stubenring

Ein 39-jähriger Mexikaner wurde von Ermittlern des Landeskriminalamts Wien, Au-ßenstelle Zentrum Ost, Gruppe Lang, wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls festgenommen. Der Tatverdächtige soll in eine Dachgeschosswohnung eingebrochen und sich um einen sechsstelligen Betrag bereichert haben. Aufgrund eines europäischen Haftbefehls wurde der Mann von Madrid nach Wien gebracht und befindet sich nun in einer Justizanstalt. In der Vernehmung machte der Mexikaner keine Angaben.

