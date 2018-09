SP-Hundsmüller zu Causa Wolf: „Sicherheit des Menschen hat oberste Priorität“

Entnahme von Problemwölfen muss mit Bescheid der Behörde möglich sein

St. Pölten (OTS) - Der Klubobmann der SPÖ NÖ, LAbg. Reinhard Hundsmüller, nahm im NÖ Landtag zur Änderung des NÖ Jagdgesetzes Stellung: „Die Wolfspopulation hat sich in der EU sowie auch in Niederösterreich aufgrund diverser Schutzprogramme in den letzten Jahren und Jahrzehnten soweit erholt, sodass die geschätzte Zahl in Mitteleuropa nun bei 18.000 Wölfen liegt. Nachdem es im Waldviertel in letzter Zeit vermehrt zu landwirtschaftlichen Schäden und Wolfsichtungen gekommen ist, steigt naturgemäß die Sorge innerhalb der Bevölkerung. Die Rückkehr des Wolfes in seinen ursprünglichen Lebensraum stellt uns nun vor neue Herausforderungen. Wenn das Zusammenleben mit dem Wolf gelingen soll, muss der Gesetzgeber den ersten Schritt machen, wobei hier die Sicherheit des Menschen für die SPÖ NÖ oberste Priorität besitzt!“

Auch das sorgenfreie Halten von Weidevieh aus ökologischen, kulturellen und sozialen Gründen sowie zum Erhalt der Artenvielfalt und Kulturlandschaft müsse gesichert sein, so Hundsmüller weiter. Anzumerken sei weiters auch, dass der Wolf durch Kreuzungen mit streunenden Hunden in Rumänien und Griechenland zunehmend die Scheu vor dem Menschen verliert. Deswegen kommt es in den betroffenen Regionen auch vermehrt zu Wolfssichtungen.

Der SPÖ NÖ ist bei der Gesetzesänderung vor allem auch die Unterscheidung innerhalb der Gruppe des Großhaarwildes wichtig, in der der Wolf vom Bären und dem Luchs getrennt angesehen werden muss. Auf Drängen der SPÖ wurde unmittelbar nachgebessert und eine neuer Gesetzesentwurf vorgelegt, der sich explizit auf den Wolf bezieht. Hundsmüller ist abschließend wichtig zu betonen, dass es von der SPÖ NÖ ein klares Nein zum generellen Bejagen der Wölfe gibt: „Es muss ein Kompromiss gefunden werden, zwischen dem Schutz des Wolfes und der Möglichkeit gegen auffällige Tiere, von denen Gefahr für Menschen oder Haustiere ausgeht, Maßnahmen zu setzen. Dazu gehört auch das Schaffen bzw. Ernennen von Schutzgebieten in den betroffenen Regionen, in denen man den Wolf gewähren zu lassen hat. Bei Problemfällen hat nur die Behörde mittels Bescheid dem Jagdausübungsberechtigten vorzuschreiben welche Maßnahmen zu setzen sind.“

