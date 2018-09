Podiumsdiskussion: 10 Jahre „Let´s Make Money“

Einladung und Terminaviso zum Videovortrag und Podiumsdiskussion: 26.9. 19:00 im Restaurant Depot, 1070 Wien

Podiumsdiskussion 10 Jahre „Let´s Make Money“



Mit der Insolvenz der Investmentbank Lehman Brothers im September

2008 erreichte die größte weltweite Finanzkrise der

Nachkriegsgeschichte ihren ersten Höhepunkt. Zur selben Zeit

erschien Erwin Wagenhofers Dokumentarfilm "Let's Make Money", der

schonungslos die systemimmanenten und moralischen Gründe für das

Versagen des Finanzkapitalismus vor Augen führt. Zehn Jahre danach

stellt sich die Frage, ob Lehren aus dem Desaster gezogen wurden, ob

die getroffenen Maßnahmen nur kosmetischer Natur waren, und welche

wirtschaftspolitischen Alternativen zur Debatte stehen.



Diese Fragen diskutieren wir gemeinsam mit dem Filmemacher Erwin

Wagenhofer und der Ökonomin und Politikwissenschaftlerin Gabriele

Michalitsch am Mittwoch, dem 26. September 2018.



Am Podium:

Erwin Wagenhofer, österreichischer Autor und Filmemacher. 2008

präsentierte er die Filmdokumentation „Let´s Make Money“.



Gabriele Michalitsch, Ökonomin und Politologin. Sie unterrichtet

u.a. an den Universitäten Wien und Klagenfurt.



Moderation: Sylvia Brenzel, Plenum



Eintritt frei!



Datum: 26.9.2018, 19:00 - 21:00 Uhr



Ort:

Restaurant Depot

Andreasgasse 7, 1070 Wien



Url: http://www.gemeinwohlakademie.at/termine/10-jahre-lets-make-money



