Sitetracker erweitert Führungsteam, um internationales Wachstum zu beschleunigen

"Unser Fokus liegt weiterhin darauf, eine Softwareplattform bereitzustellen, mit der die innovativsten Unternehmen der Welt ihre Projekte zum Erfolg bringen und ihre Unternehmensanlagen effizienter einsetzen können", sagte Giuseppe Incitti, CEO von Sitetracker. "Durch den Anschluss von David George an Sitetracker zur Führung unserer EMEA- & APAC-Teams werden wir global besser positioniert sein, um unsere Kunden zu unterstützen, während diese den Aufbau von missionskritischer Infrastruktur fortsetzen."

"Zur Wahrnehmung dieser Chancen brauchen Unternehmen die richtige Technologie, damit Standards im Projektmanagement in greifbare und reproduzierbare Ergebnisse übersetzt werden können, denn das Volumen, die Vielfalt und die Geschwindigkeit von Projekten beschleunigen sich weiterhin weltweit", sagte George. "Momentan sind noch keine echten Standards in Kraft, um hochvolumige Infrastrukturprojekte zu planen, umzusetzen, auszubauen und zu pflegen."

Bevor David George zu Sitetracker kam, war er bei dem in Sunnyvale, Kalifornien, niedergelassenen Unternehmen Trimble tätig, wo er eine Reihe verschiedener Funktionen innehatte, zuletzt als General Manager der Geschäftssparte Real Estate & Workplace Solutions aus der Niederlassung Trimble London. Davor war er in Beijing als General Manager der Abteilung Mobile Solutions in der Asien-Pazifik-Region beschäftigt. Vor seiner Tätigkeit bei Trimble hat er mehrere Jahre bei Ericsson gearbeitet, wo er die Verantwortung für wichtige Geschäftsbeziehungen mehrerer globaler Accounts trug, zum Beispiel mit Vodafone und France Telecom.

George bringt einen reichen Erfahrungsschatz in das Führungsteam von Sitetracker mit, zu dem ein starker kaufmännischer Hintergrund, umfassende internationale Erfahrung und ein profundes Verständnis für die Telekommunikations- und Softwarebranchen gehören. Er spricht mehrere Sprachen, hat in über einem Dutzend Ländern gelebt und gearbeitet und verfügt über einen Bachelor-Abschluss vom Stevens Institute of Technology sowie einen MBA-Abschluss von der Santa Clara University.

Mit dem Beitritt von George eröffnet Sitetracker gleichzeitig eine Londoner Niederlassung, um seine internationale Expansion in die EMEA- & APAC-Regionen zu steuern, und stellt dafür Mitarbeiter in sämtlichen Funktionen ein - vom Vertrieb über Marketing und Kundenerfolg bis hin zu Technik und Betriebsaktivitäten.

Sitetracker ermöglicht den Unternehmen in den Branchen Telekommunikation, Energieversorgung, erneuerbare Energien und intelligente Städte ihre Projektverfahren zu standardisieren, operative Spitzenleistungen zu erreichen und kritische Infrastruktur rund um die Welt bereitzustellen. Für weitere Informationen über aktuelle Stellenangebote und die Vorteile einer beruflichen Laufbahn bei Sitetracker besuchen Sie bitte https://www.sitetracker.com/career/.

Informationen zu Sitetracker, Inc.

Sitetracker, Inc. bringt die erfolgreiche Umsetzung von kritischer Infrastruktur voran. Als globaler Maßstab zum Management von umfangreichen Projekten ermöglicht die Plattform von Sitetracker den wachstumsorientierten Innovatoren, den gesamten Anlagen-Lebenszyklus zu optimieren. Vom praktischen Feldeinsatz bis hin zur obersten Hierarchieebene - Sitetracker befähigt alle Beteiligten, die Art und Weise der Planung, Umsetzung, Pflege und des Ausbaus ihrer Unternehmensanlagen-Portfolios zu perfektionieren. Führende Unternehmen in den Marktsektoren Telekommunikation, Versorgung, intelligente Städte und alternative Energien, u. a. Verizon, Nokia, Fortis, Alphabet und Panasonic, verlassen sich auf Sitetracker, um Millionen von Anlagen und Projekten im Wert von mehr als 12 Milliarden USD der globalen Portfoliobestände zu managen. Weitere Informationen findet man unter www.sitetracker.com.

