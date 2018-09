NEOS: Zweites Referendum kann Alternative zu Brexit schaffen

Beate Meinl-Reisinger: "Wir dürfen nicht riskieren, dass ein ganzer Kontinent unter einer Entscheidung leidet, die auf Lügen und falschen Versprechungen basiert."

Wien (OTS) - Das zähe Ringen beim EU-Gipfel zum Brexit und das abschließende Nicht-Ergebnis zeigen, dass die Position der britischen Premierministerin Theresa May alles andere als zielführend seien. "Ein Austritt Großbritanniens wird weitreichende Konsequenzen für die britischen und europäischen Bürgerinnen und Bürger haben. Mays Sturheit ist nicht nachvollziehbar. Sie riskiert sehenden Auges, dass ein ganzer Kontinent unter einer Entscheidung leidet, die auf Lügen und falschen Versprechungen basiert, nur um ihr eigenes Gesicht zu wahren," so NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger zum Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in Salzburg. "Ein zweites Referendum wäre eine Gelegenheit zu zeigen: Gemeinsam ist in Europa immer besser als national isoliert."

