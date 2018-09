NÖ Landtag: ÖVP lehnt GRÜNE Anträge ab

Herdenschutzmaßnahmen sowie das Ende der 140km/h Teststrecke werden nicht einmal zur Diskussion zugelassen

Beide Anträge wurde gleich am Anfang von der ÖVP NÖ abgelehnt, nicht einmal zur Diskussion zugelassen. Die Rückkehr des Wolfes in Österreich ist nicht aufzuhalten und was macht die ÖVP NÖ im Landtag: über den Abschuss zu diskutieren und mit ihrer Antragsablehnung die niederösterreichischen Landwirte und Landwirtinnen im Stich lassen Helga Krismer

St. Pölten (OTS) - Zur heutigen Landtagssitzung haben die Grünen NÖ gleich zu Beginn zwei wichtige Anträge eingebracht, einerseits die Unterstützung der Landwirte und Landwirtinnen beim Herdenschutz in Hinblick auf die Wölfe in NÖ, anderseits ein Ende der 140km/h Teststrecke auf der A1 in Zeiten der Klimakatastrophe.

Klubobfrau Helga Krismer: Beide Anträge wurde gleich am Anfang von der ÖVP NÖ abgelehnt, nicht einmal zur Diskussion zugelassen. Die Rückkehr des Wolfes in Österreich ist nicht aufzuhalten und was macht die ÖVP NÖ im Landtag: über den Abschuss zu diskutieren und mit ihrer Antragsablehnung die niederösterreichischen Landwirte und Landwirtinnen im Stich lassen . Das bedeutet sie in Bezug auf Herdenschutzmaßnahmen als Schutz gegen den Wolf weder zu informieren, noch sie finanziell zu unterstützen. Ebenso lassen sie die Menschen in Zeiten der Klimakatastrophe in Stich, denn nun wurde eine Diskussion über ein Ende der 140km/h Teststrecke abgelehnt. Damit fährt die ÖVP NÖ weiter mit Vollgas in die Klimakatastrophe.”

Für die ÖVP NÖ waren die Anträge offenbar eine Bedrohung: „Sie fürchten Mitsprache und demokratische Verhältnisse im NÖ Landtag offensichtlich weiterhin mehr als der Teufel das Weihwasser. Dabei verlangen wir lediglich, dass man sich zu unseren Anliegen mit PRO oder CONTRA äußert. Das ist auch einer ÖVP zumutbar”, schließt Helga Krismer ab.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Klub der Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at