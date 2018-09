SPÖ: Kameradschaftskassen sollen rechtlich abgesichert werden

Köchl: Rechtliche Absicherung der Kameradschaftskassen in heutiger Landtagssitzung beantragt. Volle Unterstützung für Ehrenamt und Feuerwehren.

Klagenfurt (OTS) - „Den Frauen und Männern der Kärntner Feuerwehren und allen ehrenamtlich Tätigen gilt unsere volle Unterstützung. Darum wurde in der heutigen Landtagssitzung gemeinschaftlich ein Antrag eingebracht, der die rechtliche Absicherung der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren ermöglicht“, so SPÖ-Feuerwehrsprecher LAbg. Bgm. Klaus Köchl im Bezug auf den eingebrachten Allparteienantrag.



Der Antrag stellt die Weichen dafür, dass in Zukunft den Freiwilligen Feuerwehren eine Teilrechtspersönlichkeit in Bezug auf die Führung von Kameradschaftskassen zuerkannt wird.



„Wir haben den Feuerwehren in Kärnten, mit ihrer bedingungslosen Einsatzbereitschaft bei Tag und Nacht, viel zu verdanken. Ihre Kameradschaft ist etwas ungemein Wertvolles und Vorbildliches. Darum ist es nur folgerichtig, dass wir gemeinsam mit Feuerwehrreferent Daniel Fellner die Freiwilligen Feuerwehren auch in solchen Fragen unterstützen und auftretende Probleme aus dem Weg räumen“, schließt Köchl.



(Schluss)





Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Landtagsklub Kärnten, Klagenfurt