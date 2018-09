KORREKTUR: ARBÖ: Tag des Sports und Radler-Demo

Der 22.09. dürfte bei vielen Sportlern rot im Kalender markiert sein. Der „Tag des Sports“ findet auch dieses Jahr wieder im Wiener Prater statt.

Wien (OTS) - Punkt 10 Uhr wird am Samstag (22.09.2018) der „Tag des Sports“ eröffnet. Am gesamten Pratergelände zwischen Spenadlwiese und Lusthaus ist Action, Spiel und Spaß angesagt. Der in vier Zonen aufgeteilte Open-Air-Bereich bietet für Sportinteressierte ein tolles Programm. „Erwartet werden ca. 500.000 Besucher. Da nicht alle Zuseher sportlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad anreisen können oder möchten, rechnen wir rund um den Prater in den Vormittagsstunden mit erhöhtem Verkehrsaufkommen“, informiert der ARBÖ Informationsdienst. „Verzögerungen im Bereich des Ernst-Happel-Stadions (Meiereistraße) und auch auf der Ausstellungsstraße sowie den umliegenden Straßen sind sehr wahrscheinlich“, so die Verkehrsexperten abschließend.

Demonstration:

Ab 14.45 Uhr versammeln sich außerdem am Samstag zahlreiche Teilnehmer zu einer Demonstration am Platz der Menschenrechte vor dem Museumsquartier. Die Kundgebung hat das Motto „2 Kidical Mass – Für kinderfreundliches Radfahren in Wien“. Die Demonstranten werden sich mittels Fahrrad auf die Strecke Getreidemarkt – Rechte Wienzeile – Karlsplatz – Lothringerstraße – Johannesgasse- Ring – Währinger Straße – Universitätsstraße – Frankhplatz – Alser Straße begeben. Das Ziel, das Alte AKH, sollte gegen 16 Uhr erreicht werden. Die erwartete Teilnehmerzahl ist mit 100 bis 200 relativ gering, allerdings wird es dennoch zeitweise zu Straßensperren kommen. „Das könnte speziell auf den Ausweichstrecken des Rings und dem Ring selbst zu langen Verzögerungen führen“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten. Autofahrer sollten die Demostrecke und die Umgebungsstraßen möglichst großräumig umfahren.

Wer am Samstagnachmittag in die Innenstadt will, sollte möglichst auf die öffentlichen Verkehrsmittel - und hier vor allem die U-Bahn-Linien umsteigen.

