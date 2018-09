Zur österreichischen EU-Präsidentschaft: „Europa backstage“

Zehn Ausgaben ab 23. September in ORF 2

Wien (OTS) - Ob EU-Gipfel in Salzburg, Wiener Philharmoniker in Brüssel oder Energierat in Linz – zur österreichischen EU-Präsidentschaft (Infos zum ORF-Schwerpunkt unter presse.ORF.at) wirft „Europa backstage“ ab 23. September in zehn Ausgaben jeweils sonntags um 13.05 Uhr in ORF 2 einen Blick hinter die Kulissen des EU-Ratsvorsitzes. Gezeigt wird, was abseits des politischen Parketts passiert. Von hochkarätig besetzten Empfängen auf europäischer Ebene bis zum kulturellen Rahmenprogramm – „Europa backstage“ ist bei den wichtigsten Veranstaltungen dabei und zeigt, wo die politische „Society“ von Wien bis Brüssel netzwerkt.

„Europa backstage“ – erste Ausgabe am 23. September um 13.05 Uhr in ORF 2

Die erste Folge der zehnteiligen Serie beschäftigt sich vor allem mit dem EU-Gipfel in Salzburg. Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler zeigt ‚ihre‘ Stadt, die Salzburgerinnen und Salzburger kommen ebenfalls zu Wort als Gastgeber/innen der europäischen Polit-Elite. Außerdem zeigt Haubenkoch Andreas Döllerer, wie er sich mit seinem Team auf die internationalen Gäste vorbereitet und was bei so einem Gipfel aufgetischt wird. Anlässlich der „Europäischen Woche des Sports“ vom 23. bis 30.September begleitet „Europa backstage“ Sportminister Heinz-Christian Strache ins Fitnesscenter und schaut ihm beim Training über die Schulter.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at