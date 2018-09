ORF-Stiftungsrat: Budgetplanung für „ORF-Medienstandort“-Projekt genehmigt

Wien (OTS) - Nach Genehmigung der weiterentwickelten Planungen für das „ORF-Medienstandort“-Projekt im März 2018 („Plan B“) hat der ORF-Stiftungsrat in seiner Plenarsitzung am Donnerstag, dem 20. September 2018, unter dem Vorsitz von Dr. Norbert Steger auch die darauf aufbauende Budgetplanung für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen an den restlichen Bestandsobjekten des ORF-Zentrums genehmigt. Mit diesem Beschluss können nun die geplanten Gesamtmaßnahmen des Projekts „Medienstandort ORF“ realisiert und der gegebene Kostenrahmen von insgesamt 303,7 Mio. Euro aus heutiger Sicht eingehalten werden.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Die Konsolidierung sowie die Errichtung eines neuen multimedialen Newsrooms im ORF-Zentrum schaffen die bestmöglichen Voraussetzungen für öffentlich-rechtliche Programmproduktion im Digitalzeitalter. Der heute gefasste Beschluss ist ein wichtiger Meilenstein, mit dem das Budget für das Gesamtprojekt mit 303,7 Mio. Euro festgelegt und die Einhaltung dieses Gesamtrahmens sichergestellt wird.“

In seinem Struktur- und Strategieprozess „ORF 2020“ hat der ORF die bestmöglichen technologischen und programmlichen Rahmenbedingungen für die konvergente Medienproduktion erarbeitet. Durch die nun vorliegenden Planungen und Beschlüsse können diese im Rahmen des „ORF-Medienstandort“-Projektes innerhalb des vorgegebenen Kostenrahmens umgesetzt werden.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at