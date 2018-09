AK Veranstaltung: Homosexualität und sexuelle Orientierung in der Arbeitswelt

Präsentation der ersten großen österreichweiten Studie zu Homosexualität und sexuelle Identität in der Arbeitswelt

Wien (OTS) - Bunt, na und?! Wer wen liebt, sollte eigentlich im Job keine Rolle spielen – tut es aber dann doch. Über 200.000 ArbeitnehmerInnen in Österreich sind homo- oder bisexuell oder lassen sich nicht in die gängige Kategorisierung von Mann oder Frau zuordnen. Wie es ihnen in der Arbeitswelt geht und wie Firmen mit dem Thema Vielfalt umgehen, wird auf dieser Tagung von ÖGB und AK beleuchtet.

Dabei werden nicht nur die Ergebnisse der ersten großen österreichweiten Studie zu Homosexualität und sexuelle Identität in der Arbeitswelt präsentiert, sondern auch Beispiele und Initiativen, wie ein Klima im Betrieb geschaffen werden kann, in der jeder und jede Wertschätzung und Respekt erfährt – und was das den Unternehmen bringt.

Mittwoch, 26. September 2018

13:00 Uhr - 17:00 Uhr

AK Wien Bildungszentrum, Großer Saal

Theresianumgasse 16-18

1040 Wien

Eintritt frei, um Anmeldung wird gebeten: presse @ akwien.at

Wir würden uns freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion bei uns begrüßen zu dürfen

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Miriam Koch

+43 1 50165 - 12893

miriam.koch @ akwien.at

wien.arbeiterkammer.at