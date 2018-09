Lotto: Salzburger knackt Jackpot und gewinnt rund 1,7 Millionen Euro

3 Joker zu je 71.400 Euro in Wien, NÖ und OÖ

Wien (OTS) - Der Lotto Jackpot hat am vergangenen Mittwoch einen Abnehmer gefunden, rund 1,7 Millionen Euro wandern in Kürze in die Mozart-Stadt. Dort hatte ein Salzburger mit dem System 0/07 als einziger die „sechs Richtigen“ getippt und damit den Jackpot geknackt. Zu den 1.670.352 Euro für den Sechser kommen, bedingt durch das System, noch sechs Fünfer, was einen Zusatz-Gewinn von mehr als 7.100 Euro bedeutet.

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 30.000 Euro. Zwei Wiener und ein Oberösterreicher waren jeweils per Normalschein erfolgreich, ein Steirer per Normalschein.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser, die Gewinnsumme wurde auf die 43 Fünfer aufgeteilt. In der nächsten Runde werden bei LottoPlus für den Sechser rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es drei Quittungen mit der richtigen Joker Zahl, und auf allen dreien war auch das „Ja“ angekreuzt. Für einen Wiener, einen Niederösterreicher und einen Oberösterreicher bedeutet dies einen Gewinn von jeweils mehr als 71.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19.9.2018

1 Sechser, im Topf bleiben EUR 1.670.352,00 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 30.012,30 110 Fünfer zu je EUR 1.190,50 247 Vierer+ZZ zu je EUR 159,00 4.621 Vierer zu je EUR 47,20 6.481 Dreier+ZZ zu je EUR 15,10 74.894 Dreier zu je EUR 5,20 253.434 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 10 24 25 39 45 Zusatzzahl: 27

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19.9.2018:

kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 43 Fünfer zu je EUR 7.529,60 2.719 Vierer zu je EUR 20,10 44.635 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 9 19 21 24 26 43

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 19.9.2018:

3 Joker zu je EUR 71.382,20 11 mal EUR 8.800,00 90 mal EUR 880,00 977 mal EUR 88,00 10.300 mal EUR 8,00 103.839 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 7 0 9 3 4

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at