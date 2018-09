Sacher eröffnet „Sacher Eck“ in Parndorf

Wien (OTS) - Die Original Sacher-Torte, Original Sacher Würfel, Kaffee, Schokolade und Tee sowie zahlreiche Sacher Schmankerl gibt es seit wenigen Tagen im neuen Sacher Eck in Parndorf. Eröffnet wurde am 07. September 2018.

Nach der erfolgreichen Wiedereröffnung des neuen Sacher Eck in Wien im November 2017 wird das Erfolgskonzept nun auch in Parndorf umgesetzt. Im neu und exklusiv für Sacher gebauten Pavillon mit großzügigem Gastgarten direkt im zentralen Innenbereich des McArthurGlen Designer Outlets erwartet die Gäste ein exklusives Angebot für eine perfekte Shoppingpause.

Neben der berühmten Original Sacher-Torte und den vielfältigen Wiener Kaffeespezialitäten gibt es eine Auswahl an Frühstücksvariationen, hausgemachten Strudel und herzhaften kalten und warmen Kleinigkeiten wie Baguettes, Salate oder Original Sacher Würstel.

In der Sacher Confiserie, welche ebenfalls im Pavillon untergebracht ist, wird die Original Sacher-Torte in drei verschiedenen Größen sowie eine weitere Selektion an Original Sacher Produkten für den Genuss zu Hause oder als Mitbringsel angeboten.

Das Sacher Eck wird in Kooperation mit Autogrill Austria GmbH betrieben, die zur Benetton Gruppe gehört und weltweit einer der größten White Label Restaurantbetreiber ist.

Für eine bequeme Verbindung von Wien nach Parndorf ist seitens des Designer Outlets gesorgt. Von der Wiener Staatsoper fährt mehrmals täglich ein Shuttle direkt nach Parndorf und wieder zurück.

„Das Designer Outlet Parndorf hat sich in den letzten Jahren zu einem Standort auch für Luxusmarken entwickelt, für Sacher eine gute Gelegenheit die mehr als 6 Millionen Besucher jährlich mit unserem Service und der Original Sacher-Torte zu verwöhnen.“ so Matthias Winkler, Geschäftsführer der Sacher Hotels.

Neben den Sacher Hotels in Wien und Salzburg und den Sacher Cafés in Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck ist es für Sacher nun der fünfte Standort in Österreich. Über weitere Standorte im In- und Ausland wird nachgedacht.

Sacher Eck Parndorf, Designer Outlet Straße 1, 7111 Parndorf

Öffnungszeiten Sacker Eck Parndorf

Montag – Donnerstag 09:30-20:00 Uhr

Freitag 09:30-21:00 Uhr

Samstag 09:00-18:00 Uhr

Sonn- und Feiertags geschlossen

50 Sitzplätze innen, 80 Sitzplätze im Gastgarten

