Stromkunden zwischen Tradition, Convenience und modernem Umweltbewusstsein

Studie von Oesterreichs Energie zeigt Änderungen des Konsumentenverhaltens

Wien (OTS) -

Konsumentinnen und Konsumenten spielen eine wesentliche Rolle für den gelungenen Umbau unseres Energiesystems. Wie die Stromkunden auf die Veränderungen des Sektors reagieren, zeigt eine aktuelle Marktforschungsstudie von Gallup im Auftrag von Oesterreichs Energie, die im Rahmen des Energiekongresses in Pamhagen präsentiert wurde. „Rund 60 Prozent der Kundinnen und Kunden der E-Wirtschaft haben Interesse an Energiethemen“, erklärte Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie, bei der Präsentation der Studie.

Energieinteressierte, so die Studie, sind vorwiegend über 30 Jahre alt und haben eine deutlich konstruktivere Einstellung zu Energiefragen, wie beispielsweise zum Ausbau von Netzen oder zur Stromerzeugung in Österreich. Wer sich für Energiethemen interessiert, bevorzugt meist auch Strom aus erneuerbaren Energien und sieht das Strompreisniveau in Österreich mehrheitlich als angemessen an. Schmidt: „Energie-Interessierte sind auch für die neue smarte Energiewelt aufgeschlossener. Alte Gewohnheiten müssen in Zukunft schrittweise aufgegeben werden, denn wir werden in Zukunft auf anderen Wegen kommunizieren – auch mit unseren Energielieferanten –, uns anders fortbewegen und anders heizen als heute.“

Die Gallup-Erhebung zeigte insgesamt vier Typen von Energiekonsumenten: 26 Prozent sind konservative Stromkunden, 26 Prozent moderne Preisbewusste, 26 Prozent sind vor allem Convenience-orientiert, und als Vorreiter von Modernität und Umweltbewusstsein zeichnen sich 13 Prozent der Stromkunden ab. Schmidt: „Wer wirklich über Energie nachdenkt, möchte mehrheitlich auch selbst Strom erzeugen, liebäugelt mit einem E-Auto und hat eine überwiegend positive Einstellung zum Smart Home.“

Die E-Wirtschaft will alle, die an der Energiezukunft teilhaben wollen, als Partner gewinnen. Darüber diskutiert auf Grundlage der Studienergebnisse eine eigene Session des Energiekongresses. Die Ergebnisse der Diskussionen sollen direkt in die weitere Arbeit von Oesterreichs Energie einfließen, so die Generalsekretärin. Fragen an die Experten sind unter anderem: „Wie können wir den Konsumentinnen und Konsumenten die Notwendigkeit der Veränderungen erklären? Was interessiert sie? Wie finden sie in der digitalisierten Zukunft die maßgeschneiderten Produkte für ihren Bedarf?“

Weitere Informationen zu den Ergebnissen der Marktforschung finden Sie hier:

https://oesterreichsenergie.at/presse/kundinnen-und-kunden-der-e-wirtschaft.html

