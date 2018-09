Alfons Haider und Barbara Schöneberger präsentieren die „Starnacht aus der Wachau“ am 22. September in ORF 2

Mit Kim Wilde, Helmut Lotti, Ina Regen, der EAV u. v. m.

Wien (OTS) - Stars, Hits und Stimmung bei der 7. „Starnacht aus der Wachau“ – ein Abend voller Musik und Emotionen, bei dem sich Klaus Eberhartinger und Thomas Spitzer von der EAV mit einem Hitmedley, „Fata Morgana“ und „Gegen den Wind“, einem Duett mit Lemo, für immer von der österreichischen TV-Bühne verabschieden. Mehr als 5.500 „Starnacht“-Fans waren nach Rossatzbach gekommen, um bei der Aufzeichnung der ORF/MDR-Show dabei zu sein – zu sehen ist die „Starnacht aus der Wachau“ am Samstag, dem 22. September 2018, um 20.15 Uhr in ORF 2, außerdem überträgt Radio Niederösterreich zeitgleich den Musikevent. Auf der Bühne am Donauufer gegenüber von Dürnstein sorgen dann auch Francine Jordi, Semino Rossi, Ina Regen, Kim Wilde, Stephanie, Ben Zucker, Simone & Charly Brunner, die Seer, Stefanie Hertel & Lanny Lanner, Luke Andrews, Christin Stark, Michelle, Helmut Lotti und Josh. für beste Stimmung. Anschließend an die „Starnacht“ steht mit „Kaisermania 2018“, dem großen Roland-Kaiser-Open-Air aus Dresden, um 22.35 Uhr ein weiteres musikalisches Highlight auf dem Programm von ORF 2.

Das Line-up der „Starnacht aus der Wachau“:

Francine Jordi: „Sommer“, „Lovesong“

Ben Zucker: „Der Sonne entgegen“

Semino Rossi: „Verrückt nach deiner Liebe“, „Muy bien“ Josh.: „Cordula Grün“

Christin Stark: „Komm, komm“

Ina Regen: „Wie a Kind“, „Nordstern“

Simone & Charly Brunner: „Nachtschwärmer“

Stephanie: „Angekommen“

Stefanie Hertel & Lanny Lanner: „Stille nach dem Sturm“

EAV: „Salatisten-Mambo“, „Hitmedley“, „Fata Morgana“

EAV feat. Lemo: „Gegen den Wind“

Luke Andrews: „Coming Home“

Die Seer: „Fesch“, „Hoamatgfühl“ / „Schee war wennst do warst“ Michelle: „In 80 Küssen um die Welt“, „Paris“

Helmut Lotti: „Soul-Medley“

Kim Wilde: „You Came“, „Birthday“

Auch die „Starnacht“-Termine für 2019 sind bereits fixiert: Die „Starnacht am Wörthersee“ geht am 19./20. Juli in Klagenfurt und die „Starnacht aus der Wachau“ am 20./21. September in Rossatzbach über die Bühne.

Modernstes ORF-Technik-Aufgebot und die „Starnacht“ live und on demand auf der ORF-TVthek

Einen stimmungsvollen Fernsehabend in bester HD-Qualität – das gewährleistet die ORF-Technik für die „Starnacht aus der Wachau 2018“. Der große HD-Übertragungswagen, zahlreiche HD-Kameras und modernste Tontechnik sorgen dafür, dass die Stars aus der Wachau ihre Hits gleichsam direkt in den Wohnzimmern ihrer Fans zum Besten geben. Mit der ORF-TVthek können die Zuschauerinnen und Zuschauer auch 2018 live bei der „Starnacht aus der Wachau“ dabei sein – die Videoplattform liefert die TV-Übertragung direkt auf PC, Laptop, Tablet und Smartphone. Und per Video-on-Demand steht der gesamte Event inkl. der Auftritte aller Stars darüber hinaus noch weitere sieben Tage lang zur Verfügung.

„Kaisermania 2018“, 22.35 Uhr, ORF 2

Die „Kaisermania“ feiert Jubiläum: Zum 15. Mal hat das größte Roland-Kaiser-Open-Air vor der traumhaften Kulisse des Elbufers in Dresden stattgefunden. Der Event zieht nicht nur Fans aus ganz Deutschland, Österreich und Europa nach Dresden an, auch immer mehr Promis wollen die Schlager-Party am Elbufer feiern. Der ORF zeigt ein Best-of dieses stimmungsvollen Konzertabends mit zahlreichen Hits der Schlagerlegende.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at