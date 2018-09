„Champagnerbremse“ bei „Was gibt es Neues?“ am 21. September

Mit Mittermeier, Beimpold, Vitásek, Kristan und Gernot

Wien (OTS) - „Stressfrei durch Bewegung“ lautet nicht nur das Thema der aktuellen ORF-Initiative „Bewusst gesund“, die ab 22. September startet, sondern ist auch das Motto der neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 21. September 2018, um 22.35 Uhr in ORF eins. Nicht, dass Michael Mittermeier, Ulrike Beimpold, Andreas Vitásek, Alex Kristan und Viktor Gernot viel Bewegung machen würden – aber zumindest etwas Gehirnakrobatik ist erforderlich, wenn Oliver Baier nach der Funktion von stinkenden Badeschlapfen auf einem Bahndamm in Norddeutschland fragt. Ursula Strauss ermittelt derzeit nicht nur wieder montags in ORF eins in neuen Folgen „Schnell ermittelt“, sie möchte auch wissen, was man unter einer „Champagnerbremse“ versteht.

Wer live im Studio bei der „Was gibt es Neues?“-Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

