Floridsdorf: Schumann-Melodien und CD-Präsentation

Konzerte im Museum am 23.9./24.9., Infos: 0664/55 66 973

Wien (OTS/RK) - 7 Künstlerinnen und Künstler machen beim Konzert am Sonntag, 23. September, im Saal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) mit. Der Nachmittag hat den Titel „Ich könnt ihm vor Liebe Leides tun mit meinen Küssen“. Beginn der Veranstaltung: 17.00 Uhr. Dargeboten werden „Lieder, Ensembles und Klavierstücke“ der bedeutenden Tonsetzer Clara Schumann und Robert Schumann. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden werden erbeten. Am Montag, 24. September, ab 19.30 Uhr, stellt das erstklassige Ensemble „Wiener Instrumentalsolisten“ die neue CD „Changing Moods“ im Festsaal im Museum im „Mautner Schlössl“ vor. Die CD-Präsentation ist Teil eines Konzerts mit dem Titel „Wechselnde Launen“. Kartenpreis: 21 Euro. Auskünfte über alle Kultur-Termine im Bezirksmuseum Floridsdorf: Telefon 0664/55 66 973 und Telefon 270 51 94 (Museumsleiter: Ferdinand Lesmeister) bzw. E-Mail bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Beim bewegenden Schumann-Nachmittag am Sonntag treten Jakob Berger, Örbrun Gudmundsdottir, Tamara Jagersberger, Michael Pietschnig, Heinrich Schopf, Claudia Stadler und Julia Tinhof auf. Das abwechslungsreiche abendliche „Instrumentalsolisten“-Konzert am Montag bestreiten Wolfgang Strasser, Christian Löw, Claudia Kefer-Gindlhumer, Karl Eichinger und Rudolf Gindlhumer. Informationen dazu per E-Mail: info @ karl-eichinger.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

Ensemble „Wiener Instrumentalsolisten“:

www.wienerinstrumentalsolisten.at

Kultur-Aktivitäten im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk