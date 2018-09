Wiener Grätzloasen am PARK(ing) DAY 2018

Globale Initiative für lebendige Städte feiert morgen Aktionstag

Wien (OTS) - Am Freitag, den 21. September feiert Wien gemeinsam mit engagierten Stadtbewohner*innen rund um den Globus den PARK(ing) DAY 2018. Wo sonst Autos und Motorräder parken, finden in den Wiener Grätzloasen vielfältige Aktionen statt. An den sogenannten Parklets können interessierte Besucher*innen kreative Tonskulpturen und Postkarten gestalten, Bücher binden, Ausstellungen besuchen oder Taschen bedrucken – am PARK(ing) DAY sind der Kreativität und Neugierde keine Grenzen gesetzt. Das Programmangebot ist so vielfältig wie die Grätzloasen selbst. PARK(ing) DAY-Aktionen gibt es u.a. am:

Parklet von sous-bois plage, Neustiftgasse 33, 1070 Wien o Kreativ-Werkstatt im Freien mit Bücher binden, Postkarten erstellen

Parklet von Dock 7, Kirchengasse 43, 1070 Wien o Siebdruck-Workshop (Gestaltung der Rückseite einer Grätzloasen-Tasche)

Parklet des Vereins Piramidops, Volkertplatz 1, 1020 Wien o Keramik-Workshop (Anfertigung eines Selbstportraits aus Ton)

„Bei den Wiener Grätzloasen werden BürgerInnen zu Machern und Macherinnen und bereichern das Leben in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Ich bedanke mich bei ihnen für das persönliche Engagement“, sagt Maria Vassilakou, Vorsitzende des Vereins LA21 und Vize-Bürgermeisterin der Stadt Wien.

Eine globale Initiative für lebendige Städte

Seit 2005 werden am international stattfindenden Aktionstag Parkplätze in öffentliche und lebendige Wohlfühlplätze verwandelt. Zum ersten Mal fand der PARK(ing) DAY in San Francisco statt. Das US-amerikanische Designkollektiv REBAR nutzte erstmals gebührenpflichtige Parkplätze für Aktionen im öffentlichen Raum. In den letzten Jahren ist daraus eine weltweite Bewegung geworden, die in über 160 Städten aktiv ist. Die Initiative zeigt, wie vielfältig öffentlicher Raum genutzt werden kann.

Am PARK(ing) DAY setzen auch Wiens Grätzloasen ein Zeichen für mehr Aufenthaltsorte in der Stadt. Öffentlicher Raum, der kreativ genutzt wird und dabei das Zusammenleben in der Nachbarschaft fördert: das sind Wiens Grätzloasen oder sogenannte Parklets. Die konsumfreien und liebevoll gestalteten Begegnungsorte sorgen für bunte Abwechslung im Straßengrau. Der Verein Lokale Agenda 21 fördert deren Errichtung mit dem Programm „Grätzloase“. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Parklets deutlich gestiegen. 2017 gab es 23 vom Verein geförderte Parklets in Wien, in diesem Jahr sind es bereits über 40.

Alle Bewohner*innen Wiens sind dazu eingeladen, die Mitmach- und Entspannungsoasen am PARK(ing) DAY zu besuchen. Nehmen Sie Platz und erleben Sie Ihre Stadt!

