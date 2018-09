Zielfahnder nehmen 35-jährige mutmaßliche Einbrecherin fest

Wien (OTS) - Datum: 19.09.2018

Uhrzeit: 10:10 Uhr

Adresse: 21., Prager Straße

Am 19. September 2018 nahmen Zielfahnder des Landeskriminalamts Wien in der Prager Straße eine 35-jährige Serbin fest, die im Verdacht steht, im Jahr 2016 in Deutschland insgesamt drei Wohnhauseinbrüche begangen zu haben. Die Frau lebte und arbeitete unter einem Alias-Namen in Wien und wurde an ihrem Arbeitsplatz widerstandslos festgenommen. Sie wurde in eine Justizanstalt überstellt, von wo aus sie nach Deutschland ausgeliefert werden soll.

