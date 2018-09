Zwei intakte Handgranaten bei Entrümpelungsarbeiten entdeckt

Wien (OTS) - Datum: 19.09.2018

Uhrzeit: 13:00 Uhr

Adresse: 11., Simmeringer Hauptstraße

Am 19. September 2018 um 13:10 Uhr wurden Simmeringer Beamte wegen offenbar aufgefundener Kriegsrelikte zu einer Einsatzadresse in der Simmeringer Hauptstraße geschickt. Mitarbeiter von Wiener Wohnen teilten den Polizisten mit, dass sie im Zuge von Entrümpelungsarbeiten Kriegsrelikte entdeckt hätten. Die beiden Gegenstände stellten sich bei näherer Ansicht als Handgranaten heraus, weshalb der unmittelbare Gefahrenbereich verlassen und der Betrieb einer Baustelle in der betroffenen Stiege vorübergehend eingestellt wurde. Ein sprengstoffkundiges Organ der Wiener Polizei sowie Spezialisten des Einsatzkommandos Cobra stellten die Echtheit der Granaten fest und entschärften diese. Es handelte sich um zwei M75 Werfergranaten, bei denen sich sowohl Wurfkörper und Sprengstoff, als auch der Zünderkopf samt Kipphebel und Zündkapsel in einsatzbereitem Zustand befanden.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at