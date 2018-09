Fluchtbewegungen in Lateinamerika und andere Herausforderungen: Parlamentarische Versammlung EuroLat fordert zum Handeln auf

Die 11. Parlamentarische Versammlung Europa-Lateinamerika zu Gast in Wien im Rahmen der österreichischen EU-Präsidentschaft

Wien (OTS) - Die Abgeordneten der EuroLat Versammlung machen auf die aktuellen Probleme aufmerksam und fordern die Regierungen beider Kontinente zum Handeln auf.

Die 75 Parlamentsabgeordneten aus lateinamerikanischen Ländern sowie die 75 Europaabgeordneten diskutieren über aktuelle Entwicklungen auf beiden Kontinenten und die gemeinsamen Beziehungen. Im Fokus stehen die derzeitigen Herausforderungen im lateinamerikanischen Raum, wie die Lage in Venezuela und der Nachbarstaaten in Folge der Fluchtbewegungen oder die Präsidentschaftswahlen in Brasilien.

Die beiden Ko-Vorsitzenden der EuroLat Versammlung, Ramón JÁUREGI ATONDO (Spanien) und Elías Ariel CASTILLO GONZALEZ (Panama) verwiesen in Ihrer gestrigen Pressekonferenz außerdem auf 12 Berichte, die die Versammlung verabschieden möchte, um sie den Außenministern der CELAC zu unterbreiten.

Die Berichte reichen von Vorschlägen zur Verbesserung der sozialen Kohäsion, über die Restrukturierung vom Schulden bis hin zum Problem des Verschwindens von Minderjährigen in Lateinamerika.



Fotos zur 11. EuroLat Versammlung finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Mag. Huberta Heinzel, Presse-Attaché

+43 1 516 17/201

huberta.heinzel @ europarl.europa.eu