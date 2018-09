„Bewusst gesund“ im Zeichen der ORF-Initiative „Stressfrei durch Bewegung“

Am 22. September um 17.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnet Stress als die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts. In der mittlerweile 23. „Bewusst gesund“-Initiative will der ORF daher unter dem Motto „Stressfrei durch Bewegung“ vom 22. bis 30. September 2018 (Details unter presse.ORF.at) mit seiner gesamten Medienvielfalt Bewusstsein für das Thema schaffen und aufzeigen, welche große Bedeutung Bewegung für die Reduzierung von Stress hat. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ dazu am Samstag, dem 22. September 2018, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Aktives Stressmanagement – Jonglieren zur Entspannung

Wir kennen alles diese Momente oder Phasen, wo der Stress am Arbeitsplatz oder auch im sozialen Leben so groß wird, dass er den ganzen Körper beherrscht und in Mitleidenschaft zieht. Die Sorgen und Belastungen einfach auszuschalten geht meisten nicht, also muss man versuchen, den Stress in den Griff zu kriegen – eine der Möglichkeiten nennt sich „aktives Stressmanagement“. „Bewusst gesund“-Moderatorin Christine Reiler wollte mehr über diese Methode wissen und hat sich angesehen, ob „Kohärentes Atmen“ und „Brain-Kinetik“ für den rascher Stressabbau zwischendurch geeignet sind. Gestaltung: Christian Kugler.

Walken, Laufen, Fitness-Center – stressfrei durch Bewegung

Viele Menschen wissen um die positiven Aspekte des Sports und würden sich gerne regelmäßig bewegen, z. B. walken, laufen oder ins Fitness-Center gehen. Stellt sich nur die Frage: wann? In der Früh ist keine Zeit, da heißt es schnell zur Arbeit und am Abend stehen Hausarbeit und Familie auf dem Programm. „Bewusst gesund“ will die Zuseher/innen trotzdem zu Bewegung animieren. Dr. Christian Lackinger, Sportwissenschafter und Leiter der Gesundheitsabteilung der Sportunion Österreich, erklärt, wie man es am besten angeht und wie man nach der ersten Euphorie auch dabei bleibt.

Sonnengruß und Namaste – mit Yoga gegen den Alltagsstress

Yoga ist eine Möglichkeit, Stress abzubauen. Gezielte Übungen, die sogenannten Asanas, sollen Körper und Geist in Einklang bringen. Durch die Konzentration auf das Atmen, Dehnen, Anspannen oder langsame Bewegen einzelner Körperpartien richten sich die Gedanken nach innen. Regelmäßig durchgeführt wirken die Übungen gelenkschonend, dehnend und regen den Stoffwechsel an. Wie der Spagat zwischen einem stressigen Berufsalltag, Familienleben und der nötigen Entspannung gelingen kann, verrät die Ö3-Moderatorin und zweifache Mutter Sandra König. Gestaltung: Denise Kracher.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema chronischer Husten

Als chronischer Husten wird hartnäckiger Husten bezeichnet, der zumindest acht Wochen anhält. Die Ursachen können Lungenerkrankungen wie Bronchitis, COPD oder Asthma sein. Aber auch Medikamente, Reflux oder Herzbeschwerden können chronischen Husten auslösen. Was kann man gegen diesen sogenannten „Herzhusten“ tun? Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at