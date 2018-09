RTL II zeigt "The Walking Dead" - Staffel 8 als deutsche Free-TV-Premiere (FOTO)

München (ots) - Rick gegen Negan im großen Krieg

- Die 16 Folgen von Staffel 8 erstmals im deutschen Free-TV

- Ab Freitag, 12. Oktober 2018 um 23:00 Uhr täglich in

Doppelfolgen

Rick oder Negan? Das ist die alles entscheidende Frage in der aktuellen Staffel von "The Walking Dead". RTL II zeigt die 16 Episoden der achten Staffel als deutsche Free-TV-Premiere. Los geht es mit der 100. Folge der internationalen Erfolgsserie. Der große Krieg beginnt: Rick hat die Bewohner von Hilltop und dem Kingdom um sich geschart, um gemeinsam gegen die Saviors zu kämpfen. Wer kann am Ende als Sieger hervorgehen und wer verliert alles?

"The Walking Dead" ist noch immer eines der erfolgreichsten Serienphänomene weltweit. Die achte Staffel beginnt gleich mit einem Jubiläum - seit 100 Folgen fiebern die Fans mit Rick, Daryl, Carl, Michonne und Co. mit. Hat die Gruppe mit Negan nun einen Gegner bekommen, den selbst sie nicht bezwingen können?

Rick hat es geschafft, die Bewohner von Hilltop und dem Kingdom hinter sich zu bringen und gemeinsam gegen Negan und die Saviors zu kämpfen. Anfangs scheint die Übermacht der Saviors unbezwingbar, doch die Gruppe hält zusammen und kann ihre Gegner in Schach halten. Es folgen harte Kämpfe und herbe Verluste auf beiden Seiten.

Besonders Rick muss einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen, der selbst den harten Negan nicht kalt lässt. Am Ende stehen sich die beiden Auge in Auge gegenüber. Werden Rick und Negan Frieden schließen oder muss am Ende einer der beiden sein Leben lassen? Produziert wird die Endzeit-Serie von FOX International Channels und dem US- Sender AMC.

Deutsche Free-TV-Premiere der achten Staffel am Freitag, den 12. Oktober um 23:00 Uhr bei RTL II

Rückfragen & Kontakt:

RTL II Kommunikation

Eva Römhild

089 - 64185 - 6510

eva.roemhild @ rtl2.de