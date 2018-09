Robert Unterweger neuer ORF-Landesdirektor Tirol

Wien (OTS) - Der ORF-Stiftungsrat hat in seiner heutigen Plenarsitzung (Donnerstag, 20. September 2018) auf Vorschlag von ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz den derzeitigen Chefredakteur des Landesstudios Tirol, Robert Unterweger, einstimmig zum neuen ORF-Landesdirektor in Tirol bestellt. Die Funktionsperiode des neuen Landesdirektors beginnt am 1. Jänner 2019.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Ich gratuliere Robert Unterweger sehr herzlich zu seiner neuen Aufgabe. Als bewährter und langjähriger ORF-Top-Journalist und -Redaktionsmanager ist Unterweger bestens gerüstet, die strukturellen und programmlichen Herausforderungen der kommenden Jahre bestmöglich zu bewältigen und die hohe Akzeptanz und Relevanz der Programme des ORF Tirol weiter zu entwickeln.“

Robert Unterweger: „Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich darauf, gemeinsam mit den hochkompetenten Kolleginnen und Kollegen des Landesstudios mit voller Kraft an der weiteren Stärkung und Verbesserung der Angebote des ORF Tirol für unser Publikum zu arbeiten!“

Unterweger (50) ist seit 1986 im ORF Tirol und seit August interimistisch Chefredakteur dieses Landesstudios. 1993 wechselte der gebürtige Osttiroler als Redakteur ins Innenpolitik-Ressort der ORF-Radios nach Wien. 1994/95 kehrte Unterweger als Chef vom Dienst, Redakteur und Moderator von „Tirol heute“ zurück nach Innsbruck. In seiner Funktion als stv. Leiter Radio Information (ab 1996) koordinierte er u. a. die ORF-Radio-Berichterstattung über die Lawinenkatastrophe in Galtür. 1999 wurde Unterweger Redaktionsleiter Radio-Information im Landesstudio mit Inhalts-, Personal- und Budgetverantwortung, sowie Hauptmoderator der Radio-Info-Journale. 2005, ab der Zusammenlegung der Radio- und TV-Information im Landesstudio, CvD und Radionachrichtenpräsentator. Bevor Unterweger im August 2018 interimistisch zum Chefredakteur bestellt wurde, war er Chef vom Dienst „Tirol heute“, Moderator der Wahl-Sondersendungen, Projektleiter „Licht ins Dunkel“ (Radio), Organisator der Gesprächsreihe „Zeitzeugen“ und HD-Beauftragter des Landesstudio Tirol. Berufsbegleitend absolvierte er den Hochschullehrgang „Generalmanagement“ am MCI der Unternehmerischen Hochschule In Innsbruck.

