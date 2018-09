Liesing: Lesung „Hommage an Wilhelm Busch“

Zählkarten zur Veranstaltung am 21.9.: 0676/904 16 00

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) findet am Freitag, 21. September, ab 19.00 Uhr, ein Abend im Zeichen des Gedenkens an Wilhelm Busch statt. Anlass dafür ist der 110. Todestag dieses Dichters und Zeichners. Der Eintritt zum Rezitationsabend mit Musik mit dem Titel „Eine Hommage an Wilhelm Busch“ ist frei. Wilhelm Busch (1832 – 1908) hat sich als Gestalter launiger Bildgeschichten einen Namen gemacht und nun würdigen die Deklamatoren Werner Lahner, Elfriede Mach und Renate Nowak das einstige Schaffen des Schöpfers von „Max und Moritz“. Auskünfte sowie Reservierung von Zählkarten: Telefon 0676/904 16 00 bzw. E-Mail elfriede.mach @ gmx.at.

Der Bezirksvorsteher von Liesing, Gerald Bischof, spricht einleitende Worte. Museumsleiter Maximilian Stony begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Rezitatoren Lahner, Mach und Nowak sind Mitglieder der Vereinigung „LiteraAktion 23“ und haben wiederholt ansprechende Schriften veröffentlicht. Diesmal tragen die drei Autoren ausgewählte Texte wie „Die fromme Helene“ vor und für das melodische Programm ist der Profi-Musiker Christian Höller (Akkordeon, Gesang) zuständig. Über vielfältige Kultur-Termine im Liesinger Bezirksmuseum informiert der ehrenamtlich aktive Museumschef, Maximilian Stony, unter der Telefonnummer 869 88 96 oder per E-Mail: bm1230 @ bezirksmuseum.at.

