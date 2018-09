ARBÖ: „Tag des Sports“ und Radler-Demo machen Wiener Ringstraße am Sonntag zur „Vermeidungszone“ für Autofahrer

Am Sonntag wird die Ringstraße in Wien zur „Vermeidungszone“. Grund dafür sind laut ARBÖ der „Tag des Sports“ und eine Radler-Demo.

Wien (OTS) - Am „Tag des Sports“ kommen Sportbegeisterte ab 10 Uhr voll auf Ihre Kosten. Bis 17.30 Uhr wird auf 3 Bühnen ein buntes Programm von Freestyle-Fußball, über Sportlerehrungen, bis zur Radio Wien-Band geboten. Während der Veranstaltungsdauer wird der Heldenplatz für den Verkehr gesperrt. Die Ringstraße selbst wird zwar nicht gesperrt, erhebliche Verzögerungen werden aber durch die An- und Abreise nicht ausbleiben. „Autofahrer sollten besonders vorausschauend unterwegs sein, da manche sportbegeisterte Fußgänger leider oft ohne auf Fußgängerampeln zu achten, die Fahrbahn überqueren“, warnt der ARBÖ Informationsdienst.

Ab 14.45 Uhr versammeln sich die Teilnehmer einer Demonstration am Platz der Menschenrechte vor dem Museumsquartier. Die Kundgebung hat das Motto „2 Kidical Mass – Für kinderfreundliches Radfahren in Wien“. Die Demonstranten werden sich mittels Fahrrad auf die Strecke Getreidemarkt – Rechte Wienzeile – Karlsplatz – Lothringerstraße – Johannesgasse- Ring – Währinger Straße – Universitätsstraße – Frankhplatz – Alser Straße begeben. Das Ziel, das Alte AKH, sollte gegen 16 Uhr erreicht werden. Die erwartete Teilnehmerzahl ist mit zwischen 100 und 200 Menschen relativ gering, allerdings wird es dennoch zu zweitweisen Straßensperren kommen. „Das könnte speziell auf den Ausweichstrecken des Rings und dem Ring selbst zu langen Verzögerungen führen“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten. Autofahrer sollten die Demostrecke und die Umgebungsstraßen möglichst großräumig umfahren.

Wer am Sonntag-Nachmittag in die Innenstadt will, sollte möglichst auf die öffentlichen Verkehrsmittel - und hier vor allem die U-Bahn-Linien umsteigen.

