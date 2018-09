ARBÖ: Auftakt der Rad-WM in Innsbruck bringt Sperren mit sich

Am Samstag startet die Rad-WM in Innsbruck. Damit verbunden sind laut ARBÖ auch zahlreiche Verkehrseinschränkungen auf den Straßen und beim öffentlichen Verkehr.

Wien (OTS) - Den Auftakt zur Rad-WM bildet am Samstag das Training zum Mannschaftszeitfahren, welches ab 9 Uhr in der Area 47 im Ötzal beginnt und gegen 12 Uhr vor der Hofburg in Innsbruck endet. Im Zuge des Trainings kommt es zu zahlreichen Straßensperren. Von 08:15 Uhr bis 11:15 Uhr werden die Auf- und Abfahrten Telfs-Ost auf der Inntalautobahn (A12) gesperrt. Auch die Tirolerstraße (B171) - nicht nur zwischen dem Ötztal und Innsbruck - sondern es werden auch im Innsbrucker Stadtgebiet zwischen 08:10 Uhr und ca. 12:40 Uhr die Straßen zeitweise und abschnittsweise komplett unpassierbar. Auch zahlreiche andere Straßen in Innsbruck, wie die Herzog-Otto-Straße, die Innstraße oder Mariahilfer Straße oder die B174 sind von Sperren betroffen.

Am Sonntag, dem 23.09., finden die ersten beiden Rennen statt. Ab 10:10 Uhr ermitteln die Damen die Siegerin im Mannschaftszeitfahren. Ab 14:40 Uhr dürfen sich die Herren beweisen. Im Zuge der beiden Rennen erweitert sich der Umfang der Sperren entlang der Strecke zwischen Ötztal und Innsbruck sowie in der Landeshauptstadt und dem Ötztal. Auf der A12 sind neben der Anschlussstelle Telfs-Ost auch die Anschlussstellen Ötztal und Zirl/West sowie Völs-Kranebitten gesperrt. Auch die B171 wird ebenso wie einige Landesstraßen - unter anderem die Völser Landesstraße (L11) oder Sellrainstraße (L13) - sowie zahlreiche Straßen in Innsbruck teilweise stundelang gesperrt. Auch die Straßenbahn- und Buslinien der Innsbrucker Verkehrsbetriebe sind von Sperre und Umleitungen betroffen.

„Genauere Informationen über Straßensperren . Parkmöglichkeiten, Einschränkungen bei den IVB können online unter https://www.innsbruck-tirol2018.com/ abgerufen werden Telefonisch steht der ARBÖ-Informationdienst unter der österreichweiten Telefonnummer 050/123-123 zur Verfügung.

