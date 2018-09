Constantia Flexibles präsentiert Verpackungslösungen von morgen bei der PACK EXPO 2018

Wien (OTS) - Auf der weltgrößten Verpackungsmesse, der PACK EXPO 2018, die vom 14. bis 17. Oktober in Chicago stattfindet, präsentiert Constantia Flexibles die neue Welt der Verpackungen. Der Verpackungsexperte fokussiert sich bei seinem Messeauftritt auf vier Innovationssäulen: Nachhaltigkeit, Performance Packaging, Interactive Packaging und Markenschutz. Im Lower Lakeside Center, Stand E-10325, können sich Messebesucher über die zukunftsweisenden Verpackungslösungen von Constantia Flexibles für die Konsumgüterindustrie informieren. Am Messestad im West Building, Nummer W-863, werden innovative Verpackungen für Pharmaprodukte präsentiert.

Zur PACK EXPO 2018 werden rund 50.000 Teilnehmer und mehr als 2.500 Aussteller erwartet. „Auf dieser großartigen Fachmesse werden wir einmal mehr zeigen, dass Constantia Flexibles für die Zukunft der Verpackung gerüstet ist", so Alexander Baumgartner, CEO von Constantia Flexibles, „Unsere Welt verändert sich schnell, unsere neuen Verpackungslösungen erfüllen die Anforderungen von heute und morgen".

Nachhaltige Verpackungslösungen – umweltbewusst verpacken mit Constantia Flexibles

Eine wichtige Innovationssäule von Constantia Flexibles ist die Nachhaltigkeit. Das Unternehmen konzentriert sich auf recycelbare Verpackungslösungen. Auf der PACK EXPO 2018 wird die Produktlinie „Ecolutions" präsentiert, die den höchsten Nachhaltigkeitsstandards entspricht. Dazu zählt unter anderem Constantia EcoLam, ein Mono-PE-Laminat, das in einer Vielzahl von Verpackungen eingesetzt werden kann. Mehrere Merkmale machen diese Lösung nachhaltig: sie ist leicht und ihre OPE/PE-Struktur ist aufgrund des Monomaterials vollständig recyclebar. Darüber hinaus ist die CO2-Bilanz um zirka 32 % geringer als bei vergleichbaren Laminaten.

Performance Packaging – Verpackungslösungen die auffallen

Die Globalisierung beeinflusst unseren Alltag sowie auch die Handelsmärkte auf der ganzen Welt. Supermärkte bieten immer mehr Produkte von verschiedenen multinationalen Unternehmen an. Daher müssen Produktverpackungen der zahlreichen Lebensmittel-, Pharma-, Personal- & Home Care-Produzenten weltweit eine ausgezeichnete Verarbeitung aufweisen und den Anforderungen eines globalen Vertriebs gerecht werden. Für einen sicheren Transport der Produkte rund um den Globus müssen Verpackungen hochwertig und perfekt versiegelt sein.

Darüber hinaus ist eine herausragende Produktverpackung auch ein Marketinginstrument. Sie hebt sich von der Masse ab und stärkt die Produktmarke, um eine große Bandbreite von Kunden anzusprechen. Constantia Flexibles‘ Premium-Verpackungslösungen verfügen über die notwendigen Eigenschaften. Ein Beispiel ist die preisgekrönte, filmbasierte Lösung CompresSeal.

Interactive Packaging – Verpackungslösungen für das digitale Zeitalter

Constantia Interactive ermöglicht den Einsatz einer Vielzahl von digitalen Kommunikations- und Marketinginstrumenten, welche die Kundenbindung an Produkte zusätzlich stärken. Die Kombination aus digital lesbarem Verpackungsmaterial mit einer digitalen Plattform für das Datenmanagement und einer, auf die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse anpassbaren, Smartphone-App sind nur einige Merkmale, die Constantia Interactive einzigartig machen. Das Spektrum der möglichen digitalen Features reicht von rein informativen, wie zum Beispiel Gebrauchsanweisungen, über Videos und Spiele bis hin zu Gewinnspielen, die von den jeweiligen Unternehmen individuell gestaltet werden können.

Markenschutz – Verpackungslösungen, die das Leben sicherer machen

Allein während der letzten drei Jahre wurden zahlreiche Lebensmittel- und Getränkemarken gefälscht. Davon bis zu 39 % ständig, 12 % mehrmals pro Jahr und 12 % einmal pro Jahr. Constantia Flexibles ist der einzige Hersteller von Lebensmittelverpackungen in Europa, der von der IHMA – der International Hologram Manufacturing Association – zertifiziert ist. Die Mitgliedsunternehmen der IHMA sind führende Produzenten und Verarbeiter von Lösungen für den Fälschungs- und Markenschutz, wie unter anderem Hologrammen für den Fälschungsschutz von Banknoten. Die Produktlinie "SafeFamily" von Constantia Flexibles beinhaltet verschiedene Eigenschaften zum Schutz von Marken. Dazu zählen Hologramme, 3D-Effekte, die durch Relief- und Lasertechnik umgesetzt werden, sowie Mikro-Texte, die in Abbildungen auf den Verpackungen implementiert werden können.

Constantia Flexibles bei der PACK EXPO 2018

Begleiten Sie Constantia Flexibles auf einer Reise in die Zukunft der Verpackungen an gleich zwei Messeständen:

‘Consumer Packaging’ im Lower Lakeside Center, Standnummer: E-10325

‘Pharma Packaging’ im West Building, Standnummer: W-863



Weitere Informationen finden Sie hier: https://packexpo.cflex.com/home/

Kontakt für näher Informationen und Interviewanfragen : Thomas Schulz, Vice President Consumer Marketing & Communication, E-Mail: thomas.schulz @ cflex.com.

Fotos

Foto 1: Nachhaltige Verpackungen / BU: Eine der wichtigsten Innovationssäulen von Constantia Flexibles ist die Entwicklung von nachhaltigen Verpackungslösungen.

Foto 2: Performance Packaging / BU: Für einen sicheren Transport von Produkten rund um den Globus müssen Verpackungen hochwertig und perfekt versiegelt sein.

Foto 3: Interactive Packaging / BU: Constantia Interactive ermöglicht den Einsatz einer Vielzahl von digitalen Kommunikations- und Marketinginstrumenten.

Alle Fotos ©Michael Vorstandlechner



Constantia Flexibles ist der weltweit viertgrößte Hersteller von flexiblen Verpackungslösungen. Unter dem Leitprinzip ‚People, Passion, Packaging‘ stellen die rund 8.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeschneiderte Verpackungslösungen an 40 Standorten in 18 Ländern her. Zahlreiche internationale Konzerne und lokale Marktführer aus den Geschäftsbereichen Food und Pharma nutzen die nachhaltigen und innovativen Produkte von Constantia Flexibles. www.cflex.com

