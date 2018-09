Leopoldstadt: „Le Salon Sardine#15“ im Circusmuseum

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtlichen Zirkus- und Show-Fachleute aus dem „„Circus- & Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) öffnen für das spannende Kunst-Projekt „Le Salon Sardine#15“ die Pforten des Museums: Am Freitag, 21. September, fängt um 19.30 Uhr in den Museumsräumlichkeiten im 2. Bezirk am Ilgplatz 7 ein buntes Programm mit Darbietungen von Humoristen, Artisten, Musikanten und anderen Unterhaltern an. An diesem Abend werden sowohl fix einstudierte Nummern als auch Darbietungen mit experimentellem Charakter gezeigt. „Halbfertige“ Bühnen-Shows, skurille Szenen, und spontane Einlagen haben durchaus ihren Reiz. Künstlerische Leitung: „Dominique, die Sardine und ein Baguette“. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Auskünfte: Telefon 0676/406 88 68. Die E-Mail-Adresse lautet: info @ circus-clownmuseum.at.

Umfassende Informationen über das „Circus- und Clownmuseum Wien“ (Öffnungsstunden, Ausstellungen, Vorführungen, etc.) lesen Interessierte im Internet: www.circus-clownmuseum.at.

