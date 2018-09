RTL II überzeugt am Mittwoch mit starken Quoten (FOTO)

München (ots) - "Die Wollnys" mit Rekordquote bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre)

- "Love Island" weiterhin auf Erfolgskurs

- RTL II-Tagesmarktanteil von 7,0 % (14-49 Jahre)

Auch am gestrigen Mittwoch konnte Großfamilie Wollny die Zuschauer einmal mehr vor die Fernsehbildschirme locken. Die beliebte Doku-Soap holte sehr gute 8,6 % MA in der klassischen Zielgruppe. Bei den jungen Zuschauern erreichte das Format hervorragende 18,2 % MA und somit die beste Quote in dieser Zielgruppe seit 2015. Insgesamt wollten bis zu 1,28 Mio. Zuschauer gesamt herausfinden, ob Silvia Wollny den Kampf gegen die Nikotinsucht gewinnt.

Im Anschluss setze die Dating-Show "Love Island" ihren Erfolgskurs fort. In der Late Prime generierte das Format starke 19,4 % MA bei den 14-29-Jährigen sowie überzeugende 9,8 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre). Bis zu 1,05 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten die Paarungszeremonie der Islander.

Auch die Vorabend-Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" überzeugten mit gewohnt guten Quoten. Die Soap aus der Domstadt holte 16,8 % MA bei den 14-29-Jährigen und 11,2 % MA in der klassischen Zielgruppe (14-49 Jahre). "Berlin - Tag & Nacht" erzielte 17,0 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre) und 10,4 % MA bei den 14-49-Jährigen.

Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 7,0 % MA (14-49 Jahre).

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 19.09.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

