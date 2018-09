40 Startups aus 17 Ländern beim dritten Accelerator-Batch von weXelerate

Wien (OTS) - 40 Startups aus 17 Ländern nehmen am dritten Accelerator-Batch von weXelerate teil. Bereits jetzt verfügen sie insgesamt über ein Finanzierungsvolumen in Höhe von 24 Millionen Euro. Das starke Interesse an Batch 3 ist ein deutliches Zeichen für die Attraktivität des heimischen Standorts für österreichische und internationale Startups.

Der Startup- und Innovationshub weXelerate hat für seinen dritten Accelerator-Batch über 1.120 Bewerbungen aus 62 Ländern erhalten. In einem mehrstufigen Auswahlverfahren wurden rund 40 Startups aus 17 Ländern in das Programm aufgenommen, das im Oktober starten und über vier Monate laufen wird.

Finanzierungsvolumen von über 24 Millionen Euro

Die ausgewählten Startups bestehen aus durchschnittlich neun Team-Mitgliedern. In Summe erhielten sie bereits ein Finanzierungsvolumen von über 24 Millionen Euro. Sieben Startups stammen aus Deutschland, sechs aus Großbritannien. Jeweils zwei Startups kommen aus den Niederlanden, Polen und Spanien – vereinzelt kommen die Jungunternehmer aus Ländern wie Kroatien, Frankreich, Indien, Russland, aber auch der Schweiz. Zehn der restlichen Batch-Teilnehmer haben einen österreichischen Ursprung.



Um in das Accelerator-Programm aufgenommen zu werden, mussten die Bewerber disruptive Lösungen in den Bereichen Verticals Media, Banking, Insurance, Industry 4.0 oder Energy & Infrastructure einreichen. Es wurde insbesondere in den Technologie-Feldern Blockchain, IOT/Big Data, Mobility/ AR/VR, Cyber Security und AI & Bot gescoutet. Die meisten Batch-Teilnehmer kommen aus dem Segment der „Cross industry“ Big Data & Machine Learning. Hinsichtlich der einzelnen Wirtschaftsbranchen dominieren die Segmente Banking, Insurance und Industry 4.0.

Attraktiver Standort für internationale Startups



Bewerbungen aus 62 Ländern sind ein deutlicher Beweis für die hohe Attraktivität des heimischen Standorts und der Bundeshauptstadt Wien für Startups aus aller Welt. Dabei überzeugt der Accelerator-Batch von weXelerate durch die starke Einbindung von Wirtschaft und Industrie und schafft damit Zugang zum einzigartigen weXelerate Ökosystem. Gerade die Einbringung von Open Innovation ermöglicht es Startups und etablierten Unternehmen, gemeinsam neue Lösungen und Geschäftsmodelle zu entwickeln.



Das gesamte Team von weXelerate blickt nun mit großer Vorfreude auf den Start des Accelerator Programms von Batch 3 am 1. Oktober 2018. Die beteiligten Startups finden Sie bereits jetzt online, ebenso wie eine Übersicht der weXelerate-Corporate Partner, die sich am Entscheidungsprozess beteiligen und sich auf spannende Projekte freuen.



Über weXelerate

weXelerate ist das größte Startup- und Innovationszentrum in Zentral- und Osteuropa. Auf rund 9.000 m2 entwickelt weXelerate ein Ökosystem mit dem Ziel, Startups und etablierte Firmen zu vernetzen. Im Rahmen des Multi-Corporate Accelerators werden 100 Startups pro Jahr – aufgeteilt in zwei Batches – bei der Skalierung unterstützt. Der Hauptfokus von weXelerate liegt auf fünf Industrien (Infrastruktur & Energie, Industrie 4.0, Medien, Versicherungen und Banken) und branchenübergreifenden Technologien wie Internet of Things, Mobilitiy, Artificial Intelligence, Bots, Blockchain und Cyber Security.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.wexelerate.com

Rückfragen & Kontakt:

Sweta Sharma

Tel.: + 43 676 841 279 204

Email: sweta.sharma @ wexelerate.com