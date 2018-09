BWT bringt den technologischen Vorteil für optimale Wasserqualität in jeden Haushalt

Erweiterte Produktpalette von Europas führendem Wassertechnologieunternehmen macht gutes Leitungswasser noch besser und schont die Umwelt.

Mondsee (OTS/LCG) - BWT baut sein Angebot diesen Herbst deutlich aus und bietet neue Produkte für jeden Haushalt. Die patentierten Filtertechnologien von Europas führendem Wassertechnologieunternehmen bringen individualisiertes Wasser für jeden Geschmack und Bedarf sowie hohe hygienische Sicherheit. Die neuen Filterkartuschen sind optimal auf unterschiedliche Bedürfnisse abgestimmt und passen in alle bestehenden BWT-Tischwasserfilter sowie in weitere handelsübliche Tischwasserfilter von anderen Anbietern.

Neben perfekter Wasserqualität und hygienischer Sicherheit helfen die Produkte auch beim Umweltschutz: Durch die Filtration von Leitungswasser entfällt das Schleppen von Plastikflaschen und der Müll wird spürbar reduziert – so lässt sich bei jedem Schluck bares Geld sparen. Einige der neuen Produkte bieten auch Schutz vor Verkalkung, womit die Lebensdauer von Haushaltsgeräten erhöht, Geld gespart und die Umwelt durch Müllvermeidung geschont wird.

Zusätzlich zum bekannten Magnesium Mineralized Water kommen auch Balanced Alkalized Water, ein alkalisches Wasser mit höherem pH-Wert für mehr Balance und Wohlbefinden, Magnesium Mineralized Water +Zinc, ein mit Magnesium und dem Spurenelement Zink angereichertes Wasser, sowie Soft Filtered Water und Soft Filtered Water Extra für den täglichen Kalkschutz in Regionen mit unterschiedlichen Wasserhärten in den Handel.

„BWT bringt den technologischen Vorsprung aus der führenden Forschung und Entwicklung jetzt in jeden Haushalt. Das neue Portfolio bietet individualisiertes BWT-Wasser für den Einsatz in den eigenen vier Wänden. Egal, ob Barista, Sportler oder Koch: Die neuen BWT-Filterkartuschen für den Haushalt bieten ein feines Geschmackserlebnis und machen gutes Leitungswasser zu bestem BWT-Wasser. Sie filtern störende Geruchs- und Geschmacksstoffe wie Schwermetalle und Chlor. Und wo gewünscht, leisten sie einen optimalen Schutz vor Verkalkung“ , fasst Wolfgang Helmberger, Global Brand Director Point-of-Use bei BWT, zusammen.

Magnesium Mineralized Water: Mehr Power und Geschmack für das Leitungswasser

Magnesium Mineralized Water von BWT bietet optimalen Kalkschutz für Haushaltsgeräte und Wasserkocher. Als Geschmacksträger verleiht es dem Wasser einen besonders weichen, sanften und runden Geschmack, der das Aroma von Kaffee und Tee optimal zur Geltung bringt. Der patentierte BWT-Filtrationsprozess entfernt störende Geruchs- und Geschmacksstoffe und macht gutes Leitungswasser noch besser. Das Wasser wird um das Mineral Magnesium angereichert, das positive Auswirkungen auf den Geschmack hat und die aktive Lebensgestaltung fördert. Der essenzielle Mineralstoff kann vom Körper nicht selbst hergestellt werden und muss durch die Nahrung aufgenommen werden. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine tägliche Aufnahme von 300 Milligramm. 20 Prozent des täglichen Magnesiumbedarfs können durch den Konsum von 2,5 Litern Magnesium Mineralized Water (bei einer durchschnittlichen Wasserhärte von 17 Grad dH – hartes Wasser) abgedeckt werden. Die elegant designten Tischwasserfilter passen perfekt in jeden Kühlschrank und erinnern an die ausreichende Flüssigkeitsaufnahme zuhause und am Arbeitsplatz. Mit passenden Trinkflaschen von BWT ist die smarte Erfrischung auch unterwegs immer dabei.

Magnesium Mineralized Water +Zinc: Mehr Frische und Schwung mit jedem Schluck individualisiertem Leitungswasser

Zusätzlich zum beliebten Magnesium Mineralized Water gibt es nun die neue Filterkartusche für Magnesium Mineralized Water +Zinc, die ebenfalls in die eleganten Tischwasserfilter „Penguin“, „Slim“ und „Vida“ passt. Ergänzend zum Mineral Magnesium wird das Wasser im patentierten Filtrationsprozess dabei um das Spurenelement Zink angereichert. Die Kombination aus Zink und Magnesium bringt Frische in das Leitungswasser und unterstützt das Immunsystem. Zink hat laut aktueller Studien der renommierten Cochrane Collaboration in London (UK), einem globalen Netzwerk von Wissenschaftlern und Ärzten, einen positiven Effekt auf das Abwehrsystem sowie Haut und Haare, während Magnesium an 300 Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt ist und konzentrations- und leistungsfördernd wirkt. 15 Prozent des Tagesbedarfs an Zink und 20 Prozent des Tagesbedarfs an Magnesium können durch den Konsum von 2,5 Litern Magnesium Mineralized Water +Zinc bei einer durchschnittlichen Wasserhärte von 17 Grad dH (hartes Wasser) gedeckt werden.

Balanced Alkalized Water für mehr Wohlbefinden und Balance

Die neuen Filterkartuschen für Balanced Alkalized Water erhöhen den pH-Wert des Trinkwassers auf über 8,5. Ein erhöhter pH-Wert trägt zu einem ausgeglicheneren Säuren-Basen-Haushalt bei. Während ungesunde Ernährung und zu geringer Flüssigkeitskonsum eine Übersäuerung begünstigen, fördert alkalisches Wasser Ausgeglichenheit und Balance in allen Lebenslagen.

Soft Filtered Water für perfekten Kalkschutz und Hygiene-Sicherheit

Ganz gleich, ob die Trinkwasserqualität aus der Leitung noch verbessert werden soll oder Härte und Kalk der Kampf angesagt wird: Die Soft-Filtered-Water-Filterkartuschen von BWT ergänzen das bestehende Filter-Sortiment. Zusätzlich zur erhöhten Sicherheit beim täglichen Wasserkonsum macht sich die innovative BWT-Filtertechnologie auch im Geschmack positiv bemerkbar. Die Filterkartuschen für Soft Filtered Water bieten den perfekten Kalkschutz für Haushaltsgeräte wie Wasserkocher und Kaffeemaschinen, wodurch sich deren Lebensdauer erhöht. Das spart nicht nur Geld und vermeidet Abfälle, sondern senkt auch die Energiekosten, da Kalkablagerungen den Stromverbrauch erhöhen.

Geringere Wasser-Härte, mehr Genuss, Umweltschutz und Qualität: BWT Soft Filtered Water Extra

Wer in Regionen mit besonders hartem Wasser (über 15 Grad dH) wohnt, findet mit den BWT-Soft-Filtered-Water-Extra-Filterkartuschen die optimale Lösung, um seine Haushaltsgeräte zu schützen und deren Lebensdauer zu verlängern. Konsumenten profitieren von einem spürbar besseren Geschmack und Wasserkocher, Kaffeemaschine und Co. werden vor schädlichen Kalkablagerungen geschützt. Der Effekt auf die Umwelt fällt gleich doppelt positiv aus: Kalkablagerungen erhöhen durch ihre isolierende Wirkung den Energiebedarf. Die längere Lebensdauer vermeidet Elektro-Müll und spart ebenfalls Kosten. Mit einer Filterkartusche kann der Inhalt von 120 herkömmlichen 1-Liter-Plastikflaschen gefiltert werden, womit jeder Schluck einen Beitrag zum Umweltschutz leistet. Die durchschnittliche österreichische Pro-Kopf-Menge von 34,4 Kilogramm Plastikmüll pro Jahr lässt sich mit den BWT-Tischwasserfiltern einfach reduzieren.

BWT gibt praktische Tipps für das beste Ergebnis

Sämtliche Produkte gibt es im Online-Shop auf www.bwt-filter.com. Im Web-Shop gibt es auch umweltfreundliche und praktische Trinkflaschen für unterwegs, damit man beim Sport oder bei Ausflügen nicht auf sein individualisiertes BWT-Wasser verzichten muss. Zudem finden Konsumenten auf www.bwt-filter.com auch praktische Pflegetipps, um die beste Wasserqualität aus dem BWT-Tischwasserfilter zu erhalten und alle Vorteile der innovativen Produkte optimal zu nutzen.

