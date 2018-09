Neues AK-Projekt fördert Lehrlinge finanziell: Exkursionen und Fremdsprachen erweitern Kompetenzen und kulturellen Horizont

Linz (OTS) - Mit dem neuen Förderprojekt „Discover Europe“ unterstützt die AK Oberösterreich ab sofort Lehrlinge bei Exkursionen im In- und Ausland. Das Ziel: Fremdsprachenkenntnisse und Fachwissen aneignen sowie Arbeitsweisen und Kulturen anderer Länder kennenlernen. „Lehrlinge sind wichtige Stützen unserer Gesellschaft. Sie sind die Fachkräfte von morgen und verdienen unseren Respekt und die bestmögliche Ausbildung. Dazu gehört mehr, als ihnen nur das reine Handwerk zu vermitteln“, so AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. Völlig unverständlich ist für ihn deshalb, warum das Land Oberösterreich seine Co-Finanzierung am Vorgängerprojekt eingestellt hat.

Neben der fachlichen Ausbildung sind für das berufliche Weiterkommen der Fachkräfte von morgen auch Europawissen und Fremdsprachenkompetenzen wichtig. Aus diesem Grund hat das Berufsförderungsinstitut (BFI) OÖ 24 Jahre lang das von Arbeiterkammer und Land Oberösterreich finanzierte Projekt „Challenge Europe“ für Berufsschulklassen abgewickelt. Fast 63.000 Lehrlinge konnten dadurch an verschiedenen Bildungsangeboten, Veranstaltungen und Projekten – etwa an Betriebsbesuchen, fremdsprachigem Unterricht mit Native Speakers oder Exkursionen zum österreichischen und EU-Parlament – teilnehmen. Rund 10.000 von ihnen erhielten zudem die Chance, längere Auslandsaufenthalte bzw. Austauschprogramme in EU-Staaten zu absolvieren.

Das Lehrlingsprojekt hat sich innerhalb des oberösterreichischen Berufsschulwesens bestens etabliert und war in manchen Schulen ein Fixpunkt im Zusatzangebot für die Schüler/-innen. Doch Ende 2017 stellte das Land Oberösterreich seine Zahlungen ein. „Diese Vorgangsweise des Landes ist angesichts des viel beklagten Fachkräftemangels völlig kontraproduktiv und steht in krassem Widerspruch zu der vom Land so oft beschworenen Fachkräfteförderung“, so AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Die große Nachfrage und der Erfolg des Projekts hat die AK dazu veranlasst, ein Nachfolgeangebot zu entwickeln und dieses zu finanzieren. Mit dem neuen Projekt „Discover Europe“ fördert die AK Lehrlinge finanziell bei Exkursionen im In- und Ausland. Lehrlinge, die AK-Mitglieder sind, bekommen 25 Prozent der Exkursionskosten – maximal aber 200 Euro pro Person – von der AK ersetzt. Die Antragstellung erfolgt über die Berufsschulklassen an das BFI, das auch die Abwicklung organisiert.

Einerseits sollen bei den Exkursionen im Rahmen von „Discover Europe“ die fachlichen und sprachlichen Kompetenzen der Lehrlinge erweitert werden, um damit für den globalen Wettbewerb besser gerüstet zu sein. Andererseits stärken Auslandsaufenthalte und Exkursionen das Bewusstsein für internationale Zusammenhänge und erweitern so den Horizont auch in interkulturellen Fragen. „Dadurch profitieren nicht nur die Lehrlinge selbst – viele Berufsschulen können auch weiterhin Netzwerke mit Partnerinstitutionen und Firmenkontakte im Ausland ausbauen“, sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

