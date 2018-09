Elke Silvia Krystufek geht dem Thema Luxus auf die Spur

Ab 28. September zeigt W&K die Ausstellung LUXUS von Elke Silvia Krystufek mit über 70 Werken im barocken Palais Schönborn-Batthyány.

Wien (OTS) - Die Irritation, das Brechen von Tabus und die Konfrontation mit alltäglichen, politischen und kulturellen Themen sind stets präsent in Krystufeks künstlerischer Auseinandersetzung. „Für Elke Silvia Krystufek ist es Luxus, am Leben zu sein. Und tatsächlich hat sie recht. In einer Welt, in der die Abtreibung weiblicher Föten in Millionenhöhe vor sich geht. Das Licht der Welt erblicken. Es wird zu einer Auserkorenheit,“ so im Text von Marlene Streeruwitz (W&K Edition, LUXUS, 2018).

Elke Silvia Krystufek geht von der Frage aus, was Luxus in der heutigen Gesellschaft bedeutet. Der Begriff „Luxus“ wird zunehmend in Verbindung mit immateriellen Gütern wie Zeit, Sicherheit, Unabhängigkeit oder auch politischer Freiheit diskutiert. Die Ausstellung greift dieses sozialpolitische Spannungsfeld auf und zeigt Krystufeks künstlerische Herangehensweisen an ein gesellschaftliches Phänomen ausgehend von Barnett Newman’s berühmter Frage: who is afraid of red, yellow and blue?

In der begleitenden Publikation setzen sich Kuratorin Barbara Steffen und Autorin und Regisseurin Marlene Streeruwitz mit dem Œuvre der Künstlerin auseinander.

In über 70 Werken zeigt Krystufek die Vielseitigkeit ihrer künstlerischen Tätigkeitsbereichen. Ihr Kunst beschäftigt sich mit Malerei, Installation und Fotografie, darüber hinaus schreibt sie literarische Texte, Bücher und Theaterstücke.



Pressepreview: 27. September ab 11 Uhr | Interviews nach Vereinbarung



Eröffnung : 27. September 2018, Redner: Peter Noever

Öffentlich zugänglich | die Künstlerin ist anwesend



Ausstellungslaufzeit: 28. September bis 09. November 2018

Ort: W&K-Palais, Renngasse 4,1010 Wien

Die Ausstellung ist kostenlos und öffentlich zugänglich

Datum: 27.09.2018, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Palais Schönborn-Batthyany

Renngasse 4, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.w-k.art/exhibitions/luxus_2018

Annette Freudenberger spricht mit und über Elke Silvia Krystufek



Datum: 18.10.2018, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Palais Schönborn-Batthyany

Renngasse 4, 1010 Wien, Österreich

19 Uhr mit Barbara Steffen

Musik: Philipp Quehenberger



Datum: 23.10.2018, 19:00 Uhr

Ort: Palais Schönborn-Batthyany

Renngasse 4, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.w-k.art/exhibitions/luxus_2018

