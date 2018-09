Jolywood liefert 40.000 hocheffiziente Solarmodule vom n-Typ an Zonnepark Rilland BV von Cooperation Unisun Energy in den Niederlanden

Taizhou, China (ots/PRNewswire) - Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd ("Jolywood" oder "das Unternehmen") - ein führendes Unternehmen bei der Forschung, Entwicklung und Massenproduktion von Bifacial-Solarzellen vom n-Typ - hat einen Liefervertrag für Solarmodule ("Vertrag") mit Zonnepark Rilland BV in den Niederlanden ("Zonnepark") abgeschlossen. Die Module sind für ein spezielles Projekt zu erneuerbaren Energien von der Cooperation Unisun Energy in Rotterdam bestimmt. Jolywood wird für das Projekt 40.000 hochwertige photovoltaische Bifacial-Solarmodule mit Doppelglas bereitstellen. Mit dem Vertrag geht Jolywood auf ihrem Weg zur Erschließung des europäischen Markts zum ersten Mal eine Partnerschaft mit einem starken Projektentwickler ein.

Die Solaranlage Zonnepark Rilland BV ist für 11,84 MW ausgelegt und wird von Cooperation Unisun Energy in Zusammenarbeit mit dem ansässigen Grundstückseigner errichtet. Zonnepark Rilland wird in einer Region mit erneuerbaren Energien gebaut, wo bereits durch Windkraft 15 MW Ökostrom erzeugt wird. Zonnepark Rilland zählt zu den ersten Projekten der Serie, die von Cooperation Unisun Energy in den Niederlanden umgesetzt werden. Für die Erhaltung des Projekts ist Uper International BV zuständig - ein globaler O&M-Partner der Unisun Group.

JianWei LIN, Vorsitzender von Jolywood, sagt hierzu: "Der europäische Solarmarkt reift immer weiter heran. Das Wachstumspotenzial ist gigantisch. UNISUN Energy verfügt über reichlich Erfahrung mit hochrangigen Kunden und verfügt über die nötigen Kapazitäten, um unsere Mehrwert-Technologien effektiv voranzubringen. Gemeinsam freuen wir uns, unseren Kunden in ganz Europa einen umweltfreundlicheren Lebensstil ermöglichen zu können."

Yisha HE, Vorsitzende von UNISUN Energy, meint: "Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit Jolywood aufzubauen. UNISUN Energy wählt sorgfältig die Produkte aus, die sich durch führende Technologien auszeichnen, damit wir sie unseren geschätzten Kunden anbieten können. Wir empfinden die Produktlinie von Jolywood und deren Strategie, nur hochwertige Solarprodukte zu fertigen, als ausgezeichnete Ergänzung für IMIs Ziel, unsere Kunden mit Solarkraftanlagen auszustatten, die mit den besten Stromgestehungskosten (LCOE) auf dem Markt aufwarten können."

Jolywood und UNISUN Energy haben sich zum Ziel gesetzt, zwischen 2018 und 2020 einen Gesamtumsatz von 200 Megawatt (MW) an Modulen für den europäischen Markt zu erreichen.

Über Unisun Energy

Unisun Energy ist ein weltweiter Anbieter für Integrationen und Dienstleistungen für erneuerbare Energiesysteme. Das Kernteam verfügt im Durchschnitt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im internationalen Bereich und mehr als 10 Jahre Erfahrung bei der weltweiten Entwicklung und Finanzierung von Solaranlagen.

Seit der Firmengründung im Jahre 2013 konnte Unisun sowohl im Inland als auch im Ausland bereits Solarprojekte mit mehr als 500 MW umsetzen.

Nähere Informationen unter: www.unisun-energy.com

Kontakt: hanfeng.xu @ unisun-energy.com

Über Cooperation Unisun Energy

Cooperation Unisun Energy in den Niederlanden wurde im August 2016 gegründet. Das Unternehmen bietet eine Rundumlösung von der Entwicklung, über das Design und der Finanzierung bis hin zum Aufbau der Anlagen. Aktuelle Projekte umfassen ein Portfolio mit 200 MW. Für den Betrieb und die Wartung ist Uper International zuständig, ein Tochterunternehmen von Uper Energy, die derzeit Projekte mit insgesamt 1,3 GW im Portfolio haben.

Nähere Informationen unter: www.unisun-energy.nl

Kontakt: andre.kempenaars @ unisun-energy.com

Über Jolywood (TaiZhou) Solar Technology Co. Ltd.

Jolywood (Taizhou) Solar Technology führt die weltweite Solarindustrie mit einer Produktionskapazität von 2,4 GW monokristallinen, bifazialen n-Typ-Solarzellen an. Das Unternehmen betätigt sich in den Bereichen Forschung & Entwicklung sowie Produktion und Marketing von Solarzellen und Solarmodulen und bietet technische Beratungen an. Das Mutterunternehmen Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co Ltd (SZ300393) wurde 2008 gegründet und ist mittlerweile mit einer Kapazität von mehr als 100 Millionen Metern der weltweit größte Fachhersteller von Photovoltaik-Rückpanelen.

Nähere Informationen unter: http://en.jolywood.cn/

Kontakt: mkt @ jolywood.cn

