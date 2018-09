Oö. Volksblatt: "Rotlicht-Szene" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 20. September 2018

Linz (OTS) - Der angekündigte Abgang von Christian Kern war selbst für hartgesottene Genossen ein „kommunikationsstrategisches Desaster“ (LH Kaiser), ist „suboptimal gelaufen“ (Bürgermeister Ludwig) und so „ein Tag wie gestern darf nicht noch einmal passieren“ (LH-Stv. Schickhofer). Trotzdem macht sich nun der Cheforganisator dieses Tages auf die Suche nach seinem Nachfolger. Man kann gespannt sein, wie er es diesmal anlegt. Drei Wochen darf man darüber spekulieren. Vielleicht macht er eine Show daraus, Motto „Die SPÖ sucht den Superstar“. Oder „SPÖ Next Topmodel“. Oder vielleicht nicht ganz so hochtrabend „Partei sucht Frau“. Vielleicht wittert ja jemand seine „Große Chance“ und bewirbt sich als SPÖ-Chef, gestern beim ersten Casting hagelte es allerdings nur Absagen.

Aber vermutlich wird das Recruiting bald von den SPÖ-Granden in Wien übernommen, damit sich Kern auf seine neue Rolle als Möchtegern-Kommissionspräsident konzentrieren kann. Nach dem Jobprofil, das Kern gestern publik machte, wird es auf jeden Fall für die SPÖ nicht einfach. Wollen die Genossen wirklich jemanden finden, der als Bi-Hander auf Leute eindrischt, müssen sie vermutlich unter den Straftätern suchen. Zumindest in der Rotlicht-Szene.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at