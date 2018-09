Haubner: Gemeinsam für mehr Beschäftigung und gegen den Fachkräftemangel

ÖVP-Wirtschaftssprecher sieht in Jobgipfel wichtigen Beitrag im Kampf gegen Arbeitslosigkeit

Wien (OTS) - Große Erwartungen und Hoffnungen setzt ÖVP-Wirtschaftssprecher Abg. Peter Haubner auf die Folgewirkungen des Jobgipfels der Bundesregierung, der heute, Mittwoch, stattgefunden hat. "Diese Regierung weiß, wo der Schuh drückt. Diese Regierung weiß, wie wichtig die richtigen Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft sind und, dass es dafür die geeigneten Arbeitskräfte braucht und gibt. Und diese Regierung weiß auch, welche Maßnahmen zu setzen sind, um Jobs für die Menschen in unserem Land zu schaffen", sagt Haubner.

"Die Wirtschaft, die Unternehmerinnen und Unternehmer des Landes, schaffen Arbeitsplätze und sind der Motor der Wohlstandsentwicklung. Ein wettbewerbsfähiger Arbeits- und Wirtschaftsstandort ist nach wie vor die beste Maßnahme für hohe Beschäftigung und eine niedrige Arbeitslosigkeit", ist Haubner überzeugt.

Der Ist-Zustand: rund 350.000 Arbeitslose einerseits, Fachkräftemangel andererseits. Haubner: "Mit dem Jobgipfel will die Bundesregierung die Schaffung echter Arbeitsplätze in Unternehmen unterstützen, statt befristete Beschäftigung in staatlichen Institutionen zu subventionieren. Das ist der richtige Weg."

Haubner begrüßt auch die Maßnahmen, die zu diesem Ziel führen sollen:

1. Fokus auf Aus- und Weiterbildung im Inland

2. Anwerbung von Fachkräften aus der EU

3. Entbürokratisierung und schnellere Verfahren, um Talente aus Drittstaaten in Österreich zuzulassen

"Diese Maßnahmen sollen und werden dazu beitragen, die Arbeitslosigkeit um 100.000 Arbeitslose zu reduzieren. Darüber hinaus werden in den nächsten Monaten und Jahren die Rahmenbedingungen weiter verbessert, um ein starkes Wirtschaftswachstum in Österreich zu generieren und die Arbeitslosigkeit deutlich zu reduzieren", schließt Haubner.

