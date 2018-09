Termin-Aviso: Hochschule der Zukunft - Wie kann, soll, muss die "Hochschule der Zukunft" gestaltet werden?

Podiumsdiskussion, 26.09.2018, 18:00-19:30 Uhr an der FH des BFI Wien

Wien (OTS) - WAS // Hochschule der Zukunft – Podiumsdiskussion und Buchpräsentation

WANN // Mittwoch, 26. September 2018 // 18:00 - 19:30 Uhr

WO // FH des BFI Wien, Wohlmutstraße 22, 1020 Wien // Raum 1.01

Viele Konzepte und Rahmenbedingungen, die in heutigen Hochschulen vorzufinden sind, unterscheiden sich nicht wesentlich von den Ausprägungen der letzten 100 Jahre. Der Anteil an klassischer Präsenzlehre, das starke Vermitteln von Fachwissen oder auch die Entscheidung über die Lehrinhalte seien hierfür als Beispiele genannt. Aber wie kann und soll es in den nächsten 100 Jahren weitergehen?

Was ist Hype und wie kann die Hochschule der Zukunft tatsächlich aussehen? Finden Sie es mit uns heraus und nutzen Sie die Gelegenheit zur Diskussion!

Programm

18:00 Uhr: Begrüßung

Rektor(FH) Prof.(FH) Mag. Dr. Andreas Breinbauer

Anschließend: Keynote

Mag. Dr. Christian Kreidl, Mitherausgeber des neu erschienen Sammelbandes "Hochschule der Zukunft: Beiträge zur zukunftsorientierten Gestaltung von Hochschulen" und Selbständiger Trainer und Berater im Bereich Betriebswirtschaft und Persönlichkeitsbildung

18:20 Uhr Podiumsdiskussion

Prof.(FH) Dr. Kai Erenli,LLM, Leiter des Studiengangs "Film-, TV- und Medienproduktion", FH des BFI Wien, Preisträger Ars Docendi



Mag. Raimund Ribitsch, Geschäftsführer der FH Salzburg und Präsident der österreichischen Fachhochschulkonferenz

Mag. Maximilian Richter, stv. Kabinettschef, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (angefragt)



Mag.a Sylvia Kuba, Programmleitung Digitalisierung in der AK Wien und Mitglied des österreichischen Rats für Robotik

Mag.a Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien

Moderation: Prof.(FH) Mag.(FH) Dr. Edgar M. Weiss, FH des BFI Wien

19:30 Get-together

Weitere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung



