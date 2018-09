SPÖ-Kaiser: Mit klarem Fahrplan zu Professionalität, Geschlossenheit und Stärke zurückkehren

Kern als Spitzenkandidat für EU-Wahl beschlossen, Profil für künftigen Parteivorsitz erstellen, Kandidatenlisten bis 7. Oktober und Parteitag 24./25. November.

Klagenfurt (OTS) - Mit einem sehr klaren Fahrplan und den dafür notwendigen Beschlüssen endeten heute, Mittwoch, die Sitzungen der SPÖ-Bundesgremien. "Nach dem gestrigen kommunikationsstrategischen Desaster, war es wichtig, heute, die Handlungsfähigkeit inklusive den notwendigen Beschlüssen für die Zukunft der Bundes-SPÖ unverzüglich wieder herzustellen", so Kärntens Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser.

Beschlossen wurden die Kandidatur von Christian Kern als Spitzenkandidat der SPÖ für die EU-Wahl, der Auftrag an ihn, in Abstimmung mit dem Präsidium eine geeignete Nachfolge für den Bundesvorsitzender inklusive klarem Anforderungsprofil vorzubereiten, die Erstellung der EU-Kandidatenliste bis 15. Oktober und den Bundesparteitag am 24./25. November vorzubereiten. Zudem findet am 6./7. Oktober eine Klausur statt.

"Dass Christian Kern für die österreichische und auch für die europäische Sozialdemokratie als Kandidat mit seinem europäischen Netzwerk und Standing ein hervorragender Kandidat ist, ist jedenfalls unbestritten", so Kaiser. Wie immer man den gestrigen Tag und die sich aufschaukelnden Gerüchte und Spekulationen bewerten möge, die Situation sei jetzt nunmal wie sie sei. "Es hilft jetzt kein Jammern und kein Klagen, was es jetzt braucht ist ein klarer Kurs, und den haben wir heute beschlossen", macht Kaiser deutlich. Er selbst stehe nicht als Kandidat für den Parteivorsitz zur Verfügung, werde aber von Kärnten aus weiter dabei mithelfen, dass die SPÖ rasch wieder in die Spur kommt und an Schlagkraft gewinnt.

