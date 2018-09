Langjährige Partnerschaft verlängert: Kapsch BusinessCom bleibt ICT-Managed Services-Partner der Gas Connect Austria

Wien (OTS) - Die Gas Connect Austria GmbH zählt zu den wichtigsten Infrastrukturunternehmen Österreichs: Sie betreibt in Österreich ein rund 900 km langes Erdgas-Hochdruckleitungsnetz. Neben der Versorgung für Österreich wird über diese Leitungen Erdgas nach Deutschland, Italien, Frankreich, Slowenien, Kroatien und Ungarn transportiert. Um sich voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können, setzt Gas Connect Austria seit 2012 auf die ICT (Information-/Communication-Technology)-Lösungen und -Dienstleistungen von Kapsch BusinessCom und hat weite Teile des Betriebes und Managements ihrer Netzwerk- und IT-Infrastruktur in die Hände von Kapsch gegeben.

Als wirtschaftlich stabiler Partner mit langjähriger Managed Services-Erfahrung konnte Kapsch die Verlängerung des bestehenden Vertrags erzielen, inklusive entsprechender Erweiterungen. Dies schließt ein neues Medientechnik-Service, Aktualisierungen der IT-Prozesse und Anpassungen der technischen Lösungen auf den aktuellen Stand mit ein.

„Unser Unternehmen trägt auf Grund seiner bedeutenden Infrastrukturaufgabe eine große Verantwortung für private und industrielle Gasverbraucher. Wir sind wichtiger Bestandteil des europäischen Erdgasverbundes und versorgen über die zentrale Erdgasdrehscheibe in Baumgarten weite Teile Europas. Absolute Ausfall-Sicherheit ist für uns daher von besonders hoher Bedeutung. Mit Kapsch BusinessCom haben wir einen Partner, auf den wir uns verlassen können. Durch diesen lokalen Partner haben wir auch die Garantie, dass die Datensicherheit nach den neuesten österreichischen Standards gewährleistet ist“, erklärt Mag. Stefan Wagenhofer, Managing Director Gas Connect Austria.

„Wir freuen uns über das große Vertrauen, welches uns Gas Connect Austria entgegenbringt. Die Vertragsverlängerung ist für beide Parteien ein weiterer Schritt einer erfolgreichen Partnerschaft. Durch unsere nationale flächendeckende Präsenz als führender ICT-Servicepartner können wir auch die neuen Anforderungen bestmöglich erfüllen“, erklärt Mag. Jochen Borenich, MBA, Vorstand Kapsch BusinessCom AG.

Gas Connect Austria setzt auf local Sourcing

Der Managed Services-Vertrag von Gas Connect Austria mit Kapsch umfasst zahlreiche Lösungen und die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. In den vergangenen Jahren wurde die komplette ICT-Infrastruktur neu errichtet und alle bestehenden Applikationen in dieses ICT-Systems migriert. In einer ersten Phase übernahm Kapsch den Betrieb und das Management der österreichweiten Netzwerk- und Datacenterinfrastruktur mehrerer 100 nationaler Clientsysteme inklusive eines Mobile Device Management für die Mitarbeiter und betreibt einen Servicedesk. Ferner stellt Kapsch die Infrastruktur für Businessapplikationen bereit, betreibt Officeapplikationen und ist verantwortlich für das Security-, Infrastruktur Capacity- und Lifecycle-Management inklusive der Leitstandsinfrastruktur. Der Managed Services-Vertrag wurde für einen Zeitraum von fünf Jahren verlängert und um Medientechnik-Services erweitert, die technischen Lösungen wurden an den aktuellen Stand der Technik und die IT-Prozesse an den aktuellen Standard der Serviceerbringung angepasst. Im Zuge der Vertragsverlängerung wird auch der Standort der Rechenzentren innerhalb Wiens gewechselt.

Auf Grund der besonders hohen Sicherheitsbedingungen gelten auch für Kapsch sehr strenge Auflagen (u.a. besonders hinsichtlich Verfügbarkeit, IT-Security und Service Levels). Der komplette Betrieb und alle damit verbundenen Dienstleistungen werden von Kapsch BusinessCom konform etablierter internationaler Standards wie ISO, ITIL und PMA durchgeführt.





Gas Connect Austria ist ein Erdgasfernleitungs- und -verteilernetzbetreiber mit Hauptsitz in Wien. Das Unternehmen beschäftigt 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an 6 Standorten in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich verankert. Vom Erdgasknoten Baumgarten ausgehend, betreibt Gas Connect Austria ein modernes und leistungsstarkes Erdgashochdrucknetz mit Verbindungen nach Deutschland, der Slowakei, Slowenien und Ungarn sowie zu Speicher- und Produktionsanlagen. 900 Kilometer lang, beinhaltet das Leitungssystem 5 Verdichterstationen, 40 Mess- und Übergabestationen und über 100 Übergabemesspunkte. Das Kerngeschäft besteht in der Vermarktung von Transportkapazität an den internationalen Grenzpunkten und für die inländische Erdgasversorgung. Mit einer vermarkteten Transportmenge Entry/Exit von 150 Mrd. m³ im Jahr ist das Unternehmen eine bedeutende Drehscheibe in Zentraleuropa. Als kundenorientierter Logistik-Dienstleister entwickelt das Unternehmen seine Produkte und Dienstleistungen ständig weiter, entsprechend den Bedürfnissen des Marktes. Gas Connect Austria ist ein 51% Tochterunternehmen der OMV Gruppe, 49% werden im Verhältnis 60 : 40 von Allianz Capital Partners und SNAM gehalten. Gas Connect Austria selbst hält Beteiligungen an AGGM, AGCS, TAG GmbH und PRISMA und ist Mitglied bei ENTSOG und GIE.

Kapsch BusinessCom ist ein Unternehmen der Kapsch Group und unterstützt als führender Digitalisierungspartner Unternehmen bei der Steigerung der Business Performance und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Kapsch agiert dabei als Berater, Systemlieferant und Dienstleistungsanbieter. Mit seinem umfassenden Know-how im Umgang mit großen Datenmengen und Security sowie einer Vielzahl von erfolgreichen Use Cases in zahlreichen Branchen ist Kapsch BusinessCom der ideale Begleiter bei der digitalen Transformation. Das umfangreiche Portfolio in Österreich, Rumänien und der DACH-Region umfasst Technlogielösungen für intelligente und vor allem sichere ICT-Infrastruktur, smarte Gebäude-, Medien- und Sicherheitstechnik sowie Outsourcing-Services. Kapsch setzt dabei auf Herstellerunabhängigkeit und Partnerschaften mit führenden Anbietern wie HPE, Cisco oder Microsoft sowie auf ein breites Netzwerk aus Partnern aus der Forschung und branchenspezifischen Lösungsanbietern – vom Start-Up bis zum Großkonzern.

Kapsch BusinessCom hat über 17.000 Kunden – z.B. Allianz, Erste Bank, ÖBB, OMV, ORF oder Vodafone – und betreut diese lokal und global. Circa 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kapsch BusinessCom erzielten im Geschäftsjahr 2016/17 einen Umsatz von rund 320 Mio. EUR.









