BVin Ilse Pfeffer lädt noch im September zum Runden Tisch betreffend Elterleinplatz

Alkoholverbot sowie nachhaltige Maßnahmen für den Elterleinplatz mit allen diskutieren – Verlangen der FPÖ nach Sondersitzung der Bezirksvertretung ist jedoch nicht zulässig

Wien (OTS/SPW-K) - „Der Elterleinplatz wird auch von Alkoholkranken frequentiert. Es ist uns ein großes Anliegen dieses Problem nicht nur zu besprechen, sondern auch im Sinne der Menschen in Hernals zu ändern“, stellt Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer (SPÖ) fest. Das Verlangen der FPÖ, eine Sondersitzung zum Thema ‚Alkoholverbot auf dem Elterleinplatz’ abzuhalten ist aber nicht zulässig. Die Magistratsdirektion hielt dazu in einem Schreiben fest, dass ein Alkoholverbot eine Maßnahme wäre, deren Erlassung in den Wirkungsbereich der Gemeinde Wien fallen würde.

„Wir wollen über die Nutzungskonflikte am Elterleinplatz Klarheit bei einem Runden Tisch schaffen. Das setzt einen Situationsbericht aller Beteiligten voraus. Polizei, die mobile Sozialarbeit, der Suchthilfe sowie auch Unternehmen vor Ort sollen daher die Möglichkeit haben, Ihre Wahrnehmungen allen im Hernalser Bezirksparlament vertretenen Parteien zu berichten“, so Pfeffer. Sie ist überzeugt, dass auch die bisherigen Erfahrungen am Praterstern seit in Kraft setzen des Alkoholverbots eine Rolle spielen wird, wie Hernals mit der Situation umgeht. „Für mich steht außer Frage, dass es am Elterleinplatz ebenfalls eine Vielzahl an Begleitmaßnahmen braucht, um den Suchtkranken zu helfen und damit auch das Problem nachhaltig in den Griff zu bekommen. Dafür werde ich mich vehement einsetzen.“ Ein Alkoholverbot alleine wird zu wenig sein. Der Runde Tisch wird noch im September 2018 in der Bezirksvorstehung Hernals stattfinden.

