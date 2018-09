Heinz Vettermann (SPÖ) ad Schulen in Wien – Tatsache ist: ÖVP-Bildungsminister sieht bei Integration „keinen Bedarf mehr“

Schulen in Ballungsräumen brauchen mehr Unterstützung

Wien (OTS/SPW-K) - „Die heutigen Vorschläge der Wiener ÖVP zum Thema Integration an Wiener Schulen werden wir uns gerne anschauen: Einiges davon ist bereits im Laufen und in Umsetzung - auch im Rahmen des überparteilichen Runden Tisches zur Gewalt an Schulen“, reagierte heute der Bildungssprecher Wiener SPÖ Heinz Vettermann auf Aussagen der Wiener ÖVP. „Insgesamt könnte aber gerade die Wiener ÖVP eine wichtige Aufgabe übernehmen – nämlich den eigenen Bildungsminister davon zu überzeugen, dass Wiener Schulen und auch Schulen in anderen Ballungsräumen mehr Mittel für Integrationsarbeit brauchen. Minister Faßmann hat erst letzte Woche in der Pressestunde davon gesprochen, dass es nach der Flüchtlingsbewegung 2015 nun ‚keinen Bedarf‘ mehr für Integration an Schulen gibt.“

Wien fordere schon seit Monaten vehement, dass die Streichung des sogenannten „Integrationstopfes“ des Bundes zurück genommen werde, so Vettermann. „Wir waren im Juni damit konfrontiert, dass entgegen anders lautender Beteuerung seitens des Ministeriums alle SprachlehrerInnen, Integrationspersonal und interkulturelle Teams aus diesem Topf ersatzlos gestrichen wurden. Insgesamt haben wir dank ÖVP-FPÖ-Bundesregierung nun 300 Unterstützungspersonen weniger in den Wiener Schulen für unsere Wiener Kinder zur Verfügung!“ Gerade beim Deutschlernen und der Integration bräuchte es aber ein deutliches Mehr an Unterstützung und keine Kürzung!“ Mit Juni 2019 laufe auch das Programm Aktion 20.000 für Langzeitarbeitslos aus. „Damit wurden an Wiener Schulen Unterstützungspersonal für administrative Tätigkeiten und im sonderpädagogischen Bereich finanziert.“

„Es wäre im Sinne aller Wiener Kinder, wenn wir beim Thema Schule an einem Strang ziehen und gemeinsam für mehr Unterstützung der Wiener Schulen eintreten“, so Vettermann abschließend.





