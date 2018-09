Marcus Schober (SPÖ): „Wien steht für nachhaltige Entwicklung“

Im April bekannte sich Wien zu den Nachhaltigkeitszielen der UNO – nun kommt die „Wiener Deklaration“

Wien (OTS/SPW-K) - Im April dieses Jahres fiel in Wien der Startschuss für die „Sustainable Development Goals“ (SDG) der UNO. Bürgermeister Michael Ludwig bekannte sich anlässlich eines Runden Tisches zu den 17 Nachhaltigkeitszielen und 169 Unterpunkten, die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurden.

Die Veranstaltungsreihe „SGDs Solution Talks“, organisiert von UNIDO und Social City Vienna, bietet nun eine weit gefasste Diskussionsplattform zu diesem Thema. Dabei haben Inklusion und Offenheit maßgebliche Bedeutung. Denn Nachhaltigkeit ist eine gemeinsame Anstrengung. „Wir sehen es als Auftrag, die Ziele der Vereinten Nationen den Wienerinnen und Wienern näher zu bringen“, erklärt der Wiener Gemeinderat Marcus Schober, der die Veranstaltungsreihe eröffnete. „Wir wollen die ‚SDG’ nicht nur aktiv umsetzen, sondern in die Herzen der Bevölkerung tragen.“ So steht am Ende der Reihe auch eine „Wiener Deklaration“, in der sich Akteure aus den verschiedensten Bereichen wie Industrie, Bildung, Soziales oder Finanzen zur Umsetzung der vereinbarten Ziele verpflichten.

„Wien leistet im Bereich Nachhaltigkeit seinen Beitrag“, so Schober. „Die Stadt steht für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und damit einhergehend für konstant hohe Lebensqualität. Wir dürfen jetzt aber nicht stillstehen. Schließlich bedeutet Nachhaltigkeit nicht nur Umweltpolitik, sondern Politik für die Menschen. Wir wollen Wasser, Luft und Lebensmittel in bester Qualität erhalten. Das ist sozialdemokratisch.“ Als Vertreter der Wiener Bildungsakademie wies der Gemeinderat zudem auf die Notwendigkeit hin, SDG-relevante Inhalte in Lehrpläne zu integrieren, was sich auch im Programm der wba widerspiegeln wird. „Wir sind gefordert, das gemeinsame Bewusstsein zu stärken“, fasst Schober zusammen.

