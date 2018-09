FPÖ-Jenewein zu Pilz: „Schlecht beleumundeter Altpolitiker verlangt nach Berufsverbot für FPÖ-Mitglieder“

„Skandalöse Schmutzkübelkampagne gegen EGS-Beamten Preiszler richtet sich von selbst“

Wien (OTS) - „Ein ‚Schmierentheater mäßiger Qualität‘ hat der ‚schlecht beleumundete Altpolitiker‘ Pilz im heutigen BVT-Untersuchungsausschuss geboten. Pilz, dessen inhaltliche Stoßrichtung mehrmals durch die Aussagen von Preiszler ad absurdum geführt wurden, hat schlussendlich versucht, den Einsatzleiter bei der Hausdurchsuchung am 28.2.2018 im BVT als üblen Rassisten und Staatsfeind dastehen zu lassen. Dass diese – bereits vor vielen Monaten - medial kolportierten Anschuldigungen längst gerichtlich geklärt sind, scheint Pilz, der ja selbst in den vergangenen Monaten einschlägige Erfahrungen mit der Gerichtsbarkeit in Österreich gemacht hat, völlig egal zu sein. Stattdessen schreit Pilz von Skandal und fordert de facto ein Berufsverbot für all jene, die ihm nicht zu Gesicht stehen", so heute der Fraktionsführer der FPÖ im BVT-Untersuchungsausschuss NAbg. Hans-Jörg Jenewein.

„Tatsache ist, dass es gegen Pilz auch momentan Anschuldigungen gibt, wo eine rechtliche Prüfung ansteht. So ist etwa die Frage nach einem allfälligen Mandatskauf von Pilz noch Gegenstand einer Sachverhaltsdarstellung, die aktuell von der Staatsanwaltschaft zu prüfen ist. Viel schwerer wiegt jedoch sein Ansinnen gegenüber einem Beamten im Vorfeld des parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Bereits durch das Ansinnen, dieser Beamte möge ihm, Pilz, Auskunft über vertrauliche Vorgänge im Zuge der Hausdurchsuchung am 28.2. geben, den Verdacht zu Anstiftung einer Straftat auf sich gezogen hat. Nachdem Pilz zu diesem Zeitpunkt kein Mandat innehatte, ist eine Auslieferung durch das Parlament eine reine Formsache und ich sehe diesem kommenden Strafverfahren mit großem Interesse entgegen“, so Jenewein.

