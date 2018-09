Fehlerhafte Darstellung der Gehaltssituation der Gebäudereiniger

Branche ist verlässlicher Arbeitgeber und hat Mindestlohn bereits umgesetzt

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Die besten Jobs und wer am wenigsten verdient“ ist es in den vergangenen Tagen zu einer fehlerhaften Darstellung der Gehaltssituation der Gebäudereiniger gekommen. So beträgt der derzeitige KV-Lohn für Hilfskräfte der untersten Lohnstufe (6) 1.503,38 Euro für das Ausmaß einer Vollzeit-Beschäftigung. Dies ergibt mit 14 Monatslöhnen eine Jahressumme von 21.047,26 Euro und nicht wie fälschlicherweise kolportiert von 12.681 Euro.

Basis der publizierten Tabelle sollte eigentlich der Gehaltsvergleich von Facharbeitern sein, also von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Lehrabschlussprüfung und damit der höchsten Lohngruppe. Fälschlicherweise wurden aber Werte herangezogen, die dieser Gehaltsgruppe nicht entsprechen und damit irreführend sind in Hinblick auf die Gehaltssituation der Gebäudereiniger.

2017 wurde von den heimischen Unternehmen der Abschluss eines Übereinkommens zur Durchsetzung eines Mindestlohns akzeptiert und bis dato weitgehend umgesetzt. Die Mindestlohnhöhe von 1.500 Euro hochgerechnet auf 14 Gehälter führt mit insgesamt 21.000 Euro zum zweithöchsten Jahresmindestlohn in Europa – nach Luxemburg.

Fakt ist, dass die Branche der Gebäudereiniger von einer hohen Teilzeitquote gekennzeichnet ist, rund 60 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten Teilzeit, vor allem zu Tagesrandzeiten. Eine Aufwertung des Stellenwertes der Branche ist wünschenswert sowohl im Sinne der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer, etwa in dem es zu einem vermehrten Einsatz von Tagesreinigungskräften kommt. Aus Sicht der 60.000 MitarbeiterInnen in der Branche der Gebäudereinigung und Hausbetreuung aber auch der verantwortlichen Unternehmerinnen und Unternehmer sollte eine korrekte und neutrale Berichterstattung über ihre Einkommensmöglichkeiten im Fokus stehen. (PWK615/us)

Informationen zum Kollektivvertrag der Gebäudereiniger finden Sie hier: https://bit.ly/2PL0oRl

Rückfragen & Kontakt:

Bundesinnung Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger

Mag. Wolfgang Muth

Telefon: +43 5 90 900 3282

bigr6 @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe